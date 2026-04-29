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Bezdrôtové slúchadlá
Tento produkt už nie je dostupný
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TASH402LF/00
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Pre systémy iOS a Android
Aplikácia Philips Headphones vám umožní naplno využiť potenciál vašich slúchadiel. K dispozícii máte všetky funkcie, ktoré vám poskytnú ten najlepší zvukový zážitok z vášho mobilného zariadenia.
Stručná používateľská príručka - English (US)
Lokalizovaný komerčný prospekt
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