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TASN503BK/00
Trénujte inteligentnejšie.
Nájdite tú správnu intenzitu vďaka týmto vodotesným bezdrôtovým športovým slúchadlám do uší. Monitor srdcového tepu vám pomôže dosiahnuť najlepší výkon pri každom tréningu. 6 hodín prehrávania a silný zvuk vás posunie na vyššiu úroveň.
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Do uší
6 hodín prehrávania
Sledujte svoj srdcový rytmus pomocou vstavaného monitora. Senzor v ušnej trubici presne sleduje váš tep. Budete vedieť, kedy pridať a kedy si odpočinúť, aby ste z každého tréningu získali najlepšie možné výsledky. Kompatibilné s otvorenými fitness aplikáciami.
Tlačidlo príjemné pre užívateľa uľahčuje deťom volanie, preskočenie skladby alebo pozastavenie toho, čo počúvajú. Všetko bez dotyku ich smartfónu. Tlačidlá na nastavenie hlasitosti na spodnej strane náušníka sú ľahko dostupné, rovnako ako tlačidlo pre LED osvetlenie.
Tri veľkosti vymeniteľných gumených krytov na štuple do ucha vytvoria dokonalé tesnenie.
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