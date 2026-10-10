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Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT2149BK/00

2

| (1) Recenzia

Dostupné v

Čierna
Čierna
Biela
Biela

Malé, ale výkonné

Tieto miniatúrne úplne bezdrôtové slúchadlá majú mimoriadne pohodlný dizajn, takže sa v nich budete cítiť a vyzerať skvele po celý deň! Napriek malým rozmerom ponúkajú skvelý zvuk a výraznejšie basy pri nízkej hlasitosti. Chystáte sa von? Puzdro si dokonca môžete pripnúť na krúžok na kľúče.

Zobraziť všetky výhody

Malé, ale výkonné

  • Miniatúrne úplne bezdrôtové slúchadlá

  • Nabíjacie puzdro na kľúče

  • Prirodzený zvuk. Dynamic Bass

  • Čisté hovory

Mimoriadne malé slúchadlá do uší. Veľmi pohodlné nosenie

Mimoriadne malé slúchadlá do uší. Veľmi pohodlné nosenie

Naše doteraz najmenšie úplne bezdrôtové slúchadlá do uší sa pýšia nenápadným dizajnom, ktorý skvele sedí a je príjemný aj pri celodennom nosení. Slúchadlá spočívajú vo vonkajšej časti ucha, takže sa vám žiadny nadstavec netlačí do zvukovodu. Ak potrebujete, aby držali pevnejšie, môžete si vybrať z troch veľkostí silikónových návlekov (súčasť balenia).

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti vďaka funkcii Dynamic Bass

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti vďaka funkcii Dynamic Bass

Tieto úplne bezdrôtové slúchadlá do uší sú síce malé, no na dosiahnutie najlepšieho zvuku z ich 10 mm meničov nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte funkciu Dynamic Bass cez ľavé slúchadlo alebo aplikáciu Philips Headphones a vychutnajte si plnú silu svojich obľúbených basových liniek aj pri tichom počúvaní.

Čisté hovory. Budú počuť každé vaše slovo

Čisté hovory. Budú počuť každé vaše slovo

Počas hovoru bude váš hlas znieť zreteľne. Vyhradený mikrofón zachytáva zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku stíši časť ruchov z okolitého sveta.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
1

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Výhody

Kompaktní velikost

Nevýhody

Vypadává zvuk

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Dátum použitia 2026-07-30

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Dátum použitia 2026-07-30

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