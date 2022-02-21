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  • Váš zvuk. Váš štýl.
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  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
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  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
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  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.
  • Váš zvuk. Váš štýl.

Tento produkt už nie je dostupný

5000 seriesOriginálne bezdrôtové slúchadlá do uší

TAT5505BK/00

3
| (3) Recenzie
Váš zvuk. Váš štýl.
Tieto elegantné pravé bezdrôtové slúchadlá sú výkonné pri hudbe aj pri hovoroch. Funkcia Active Noise Canceling vyladí šum v pozadí a vy si môžete prispôsobiť zvuk vďaka aplikácii Philips Headphones. Na pozastavenie hudby stačí vybrať slúchadlo von.
Zobraziť všetky výhody

Váš zvuk. Váš štýl.

  • 8 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Aktívne potláčanie hluku

  • Čierna

  • Bluetooth®

Elegantný dizajn a hybridné aktívne potláčanie hluku

Elegantný dizajn a hybridné aktívne potláčanie hluku

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá nielenže dobre vyzerajú, ale umožnia vám, aby ste lepšie počuli svoje melódie, keď ste v pohybe. Hybridné, aktívne potláčanie hluku znižuje vonkajší hluk tak, že medzi vami a vašou hudbou je menej zvukov. Režim prehľadu vám umožní znovu dodať svetu zvuk.

Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si ovládanie zvuku

Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si ovládanie zvuku

Zvýraznite basy. Stlmte výšky. Aplikácia pre slúchadlá Philips vám umožňuje ovládať počúvanú hudbu. Sami si upravte úrovne alebo vyberte z predvolených zvukových štýlov. Zároveň môžete jedným klepnutím prepínať aj medzi predvolenými režimami aktívneho potláčania hluku.

Dva mikrofóny na zaistenie jasného zvuku pri hovoroch. Monofónny režim

Dva mikrofóny v každom slúchadle sa sústredia na zvuk vášho hlasu a tlmia hluk z okolia. Ak sa nachádzate v tichšom prostredí a počas hovoru hluk blokovať nepotrebujete, monofónny režim vám umožní používať pri rozprávaní iba jedno slúchadlo.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

3

Recenzie

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Výhody

Все

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Overený kupujúci

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Výhody

Etui

Nevýhody

Problem z softem

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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