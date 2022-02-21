Tento produkt už nie je dostupný
TAT5505BK/00
8 mm budiče/zatvorená zadná strana
Aktívne potláčanie hluku
Čierna
Bluetooth®
Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá nielenže dobre vyzerajú, ale umožnia vám, aby ste lepšie počuli svoje melódie, keď ste v pohybe. Hybridné, aktívne potláčanie hluku znižuje vonkajší hluk tak, že medzi vami a vašou hudbou je menej zvukov. Režim prehľadu vám umožní znovu dodať svetu zvuk.
Zvýraznite basy. Stlmte výšky. Aplikácia pre slúchadlá Philips vám umožňuje ovládať počúvanú hudbu. Sami si upravte úrovne alebo vyberte z predvolených zvukových štýlov. Zároveň môžete jedným klepnutím prepínať aj medzi predvolenými režimami aktívneho potláčania hluku.
Dva mikrofóny v každom slúchadle sa sústredia na zvuk vášho hlasu a tlmia hluk z okolia. Ak sa nachádzate v tichšom prostredí a počas hovoru hluk blokovať nepotrebujete, monofónny režim vám umožní používať pri rozprávaní iba jedno slúchadlo.
3.0
z 5
3
Recenzie
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Výhody
Все
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Výhody
Etui
Nevýhody
Problem z softem
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless