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  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
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  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
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  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
  • Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad

Tento produkt už nie je dostupný

8000 seriesOriginálne bezdrôtové slúchadlá do uší

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad
Ponorte sa do silného, detailného zvuku alebo sa nalaďte na svet okolo seba. Tieto elegantné spoľahlivé bezdrôtové slúchadlá sa pýšia aktívnym potláčaním hluku a režimom prehľadu na ovládanie toho, čo počúvate. Sofistikovaný kruhový dizajn urobí vynikajúci dojem.
Zobraziť všetky výhody

Milujte počúvané. Milujte ich vzhľad

  • 13 mm ovládače/zatvorené vzadu

  • Bluetooth®

  • Čierna

Hybridné aktívne potláčanie hluku. Sústreďte sa, keď potrebujete

Hybridné aktívne potláčanie hluku. Sústreďte sa, keď potrebujete

Keď si hudba zaslúži vašu pozornosť, tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá vám umožnia vychutnať si zvuk bez rušenia. Kombinácia jedného externého a jedného interného mikrofónu na filtrovanie externého hluku. Oživte okolitý svet aktiváciou režimu prehľadávania.

Detailný a prenikavý zvuk s výraznými a výkonnými basmi

Detailný a prenikavý zvuk s výraznými a výkonnými basmi

Dokonale naladené 13 mm budiče poskytujú výrazné basy a mimoriadnu čírosť pri každej nahrávke. V prípade zloženia slúchadiel sa hudba pozastaví. Ak si slúchadla znova nasadíte, hudba sa obnoví.

Nabíjacie puzdro. Získajte čas prehrávania až 24 hodín

Nabíjacie puzdro. Získajte čas prehrávania až 24 hodín

Nabíjacie puzdro sa dá nabíjať bezdrôtovo alebo cez USB-C. Plne nabité puzdro poskytuje 18 hodín prehrávania. Slúchadlá dokážu prehrávať 6 hodín po jednom nabití (5 hodín s funkciou ANC). 15-minútové nabíjanie poskytne 1 hodinu navyše.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Award image AWARD-1679621

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Výhody

Vse

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky