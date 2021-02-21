Tento produkt už nie je dostupný
13 mm ovládače/zatvorené vzadu
Bluetooth®
Čierna
Keď si hudba zaslúži vašu pozornosť, tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá vám umožnia vychutnať si zvuk bez rušenia. Kombinácia jedného externého a jedného interného mikrofónu na filtrovanie externého hluku. Oživte okolitý svet aktiváciou režimu prehľadávania.
Dokonale naladené 13 mm budiče poskytujú výrazné basy a mimoriadnu čírosť pri každej nahrávke. V prípade zloženia slúchadiel sa hudba pozastaví. Ak si slúchadla znova nasadíte, hudba sa obnoví.
Nabíjacie puzdro sa dá nabíjať bezdrôtovo alebo cez USB-C. Plne nabité puzdro poskytuje 18 hodín prehrávania. Slúchadlá dokážu prehrávať 6 hodín po jednom nabití (5 hodín s funkciou ANC). 15-minútové nabíjanie poskytne 1 hodinu navyše.
Ocenenia
4.3
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Výhody
Vse
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke