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  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda

Tento produkt už nie je dostupný

3000 seriesBezdrôtové slúchadlá s mikrofónom

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Bezdrôtová sloboda
Kompaktné slúchadlá do uší UpBeat s funkciou Bluetooth prinášajú výkonný zvuk, pričom si bezdrôtové počúvanie hudby môžete vychutnávať až 7 hodín. Prenosné riešenie pre pohodlné použitie.
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Výkonný zvuk.

Bezdrôtová sloboda

  • 6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Do uší

  • 7 hodín prehrávania

Komfortná a pasívna izolácia hluku

Technológia rýchleho nabíjania

Keď je batéria takmer vybitá, technológia rýchleho nabíjania vám rýchlo dodá energiu. Stačí nabíjať 15 minút a získate ďalších 90 minút prehrávania.

Magnetické drážkované slúchadlá do uší zaručia praktické a jednoduché odloženie

Vďaka magnetom dokážete svoje slúchadlá do uší ľahko a dômyselne odložiť. Slúchadlá sa pomocou magnetov v zadnej časti každého z nich prichytia k sebe – bez uzlíkov, bez neporiadku a bez problémov. Stačí ich k sebe priložiť zadnou stranou, omotať plochým káblom proti zauzleniu a odložiť do tašky s pocitom istoty, že ich budete môcť kedykoľvek bez problémov vybrať.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

18

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakość, cena

Nevýhody

brak

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Zamestnanec spoločnosti Philips

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Výhody

brze się je nosi

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!

Výhody

wygodne

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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