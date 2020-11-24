Tento produkt už nie je dostupný
TAUN102BK/00
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Do uší
7 hodín prehrávania
Keď je batéria takmer vybitá, technológia rýchleho nabíjania vám rýchlo dodá energiu. Stačí nabíjať 15 minút a získate ďalších 90 minút prehrávania.
Vďaka magnetom dokážete svoje slúchadlá do uší ľahko a dômyselne odložiť. Slúchadlá sa pomocou magnetov v zadnej časti každého z nich prichytia k sebe – bez uzlíkov, bez neporiadku a bez problémov. Stačí ich k sebe priložiť zadnou stranou, omotať plochým káblom proti zauzleniu a odložiť do tašky s pocitom istoty, že ich budete môcť kedykoľvek bez problémov vybrať.
4.7
z 5
18
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakość, cena
Nevýhody
brak
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Zamestnanec spoločnosti Philips
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Výhody
brze się je nosi
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Nomili
24/04/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!
Výhody
wygodne
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem