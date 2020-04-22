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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt
Vyrobené pre vás
Vychutnajte si ohromujúci zvuk v pohodlí. Tieto slúchadlá do uší ponúkajú ozajstnú slobodu bez káblov a malý dizajn slúchadiel, vďaka ktorému bezpečne sedia na svojom mieste. Získate až 12 hodín prehrávania a malé nabíjacie puzdro, ktoré elegantne zapadne do vašej tašky alebo vrecka.
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Vyrobené pre vás

  • 6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Bluetooth®

  • Čierna

S nabíjacím puzdrom môžete získať až 12 hodín prehrávania

Po jednom nabití môžete prehrávať hudbu alebo uskutočňovať hovory až 3 hodiny. Ak vyrazíte s plne nabitým puzdrom, získate 9 hodín navyše pri viacerých nabíjaniach. Vždy, keď je potrebné slúchadlá nabiť, zaklapnite ich späť do puzdra. Plné nabitie trvá 2 hodiny.

Dizajn malých slúchadiel.

Vďaka pohodlnému a ľahkému dizajnu si môžete užívať vašu hudbu v skutočnom pohodlí.

6 mm neodýmiové akustické budiče. Skvelý zvuk, úderné basy

6 mm neodýmiové akustické budiče stoja za skvelým zvukom a údernými basmi. Oválna akustická trubica maximalizuje pasívnu izoláciu hluku. Monochrónny režim vám umožňuje počúvať hudbu len jedným uchom vždy, keď chcete vnímať aj svet okolo vás.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

28

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

3

22/04/2020

Slovensko

Slovensko

Skvelý produkt

Po kúpe slúchadiel som sa rozhodol napísať recenziu keďže som veľmi spokojný. Super držia na ušiach pripojitelnost je bezproblemova a zvuk ma super. Co je naj rýchle nabíjanie.

Výhody

Super zvuk, nepadaju sú pohodlné, pripojitelnost bez problemov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá

30/06/2021

Polska

Polska

10/10

Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

super jakość

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakość dźwieku, cena

Nevýhody

brak

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • 10% zľava
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