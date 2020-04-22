Tento produkt už nie je dostupný
TAUT102BK/00
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Bluetooth®
Čierna
Po jednom nabití môžete prehrávať hudbu alebo uskutočňovať hovory až 3 hodiny. Ak vyrazíte s plne nabitým puzdrom, získate 9 hodín navyše pri viacerých nabíjaniach. Vždy, keď je potrebné slúchadlá nabiť, zaklapnite ich späť do puzdra. Plné nabitie trvá 2 hodiny.
Vďaka pohodlnému a ľahkému dizajnu si môžete užívať vašu hudbu v skutočnom pohodlí.
6 mm neodýmiové akustické budiče stoja za skvelým zvukom a údernými basmi. Oválna akustická trubica maximalizuje pasívnu izoláciu hluku. Monochrónny režim vám umožňuje počúvať hudbu len jedným uchom vždy, keď chcete vnímať aj svet okolo vás.
4.6
z 5
28
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Jozefin
22/04/2020
Slovensko
Skvelý produkt
Po kúpe slúchadiel som sa rozhodol napísať recenziu keďže som veľmi spokojný. Super držia na ušiach pripojitelnost je bezproblemova a zvuk ma super. Co je naj rýchle nabíjanie.
Výhody
Super zvuk, nepadaju sú pohodlné, pripojitelnost bez problemov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá
Zakor
30/06/2021
Polska
10/10
Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
super jakość
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakość dźwieku, cena
Nevýhody
brak
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe