TAV2000FB/00
Klasický dizajn, moderný zvuk
Digitálne ladenie FM
Bluetooth® 5.4
Batéria vymeniteľná používateľom
Príďte si vychutnať klasický dizajn a zostaňte kvôli bohatému zvuku. Toto prenosné rádio prináša späť zaoblený dizajn a hmatový ovládač hlasitosti rádií z 50. rokov a pridáva k tomu teplý, prekvapivo silný zvuk z 2,5-palcového budiča s plným rozsahom. Je to dokonalá kombinácia tradície a inovácie.
Hudba, správy, divadlo alebo šport? Nech už počúvate čokoľvek, toto rádio FM vám vďaka teleskopickej anténe poskytne krištáľovo čistý príjem. Digitálne ladenie uľahčuje vyhľadávanie staníc a navyše si môžete uložiť 20 predvolieb a dve obľúbené stanice priradiť k tlačidlám rýchleho prístupu označeným 1 a 2 na prednej strane rádia.
Toto rádio s klasickým vzhľadom ponúka viac než len rádio. Pripojenie Bluetooth® 5.4 vám umožňuje streamovať podcasty, playlisty a ďalší obsah zo svojho inteligentného zariadenia do rádia. Vychutnajte si stabilné pripojenie s vysokou kvalitou zvuku, aj keď je váš playlist streamovaný z telefónu, ktorý ste nechali v inej miestnosti.
Hodnotenie
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