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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroPrenosné rádio

TAV2000FB/00

The Janet

Poézia pre oči aj uši! Toto prenosné domáce rádio je navrhnuté tak, aby potešilo svojím výrazným vzhľadom a bohatým, hrejivým zvukom. Vychutnajte si krištáľovo čisté FM rádio a jednoducho streamujte playlisty: nechýba ani konektor na slúchadlá na súkromné počúvanie.

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The Janet

  • Klasický dizajn, moderný zvuk

  • Digitálne ladenie FM

  • Bluetooth® 5.4

  • Používateľom vymeniteľná batéria

Vzhľad ako kedysi, zvuk dneška

Vzhľad ako kedysi, zvuk dneška

Zaujme vás klasickým dizajnom a očarí príjemne hrejivým zvukom. Toto prenosné rádio prináša späť zaoblený dizajn a hmatateľný ovládač hlasitosti rádií z 50. rokov a pridáva k nim príjemne hrejivý, prekvapivo výkonný zvuk z 2.5” širokopásmového reproduktora. Je dokonalým spojením tradície a inovácií.

Digitálny tuner FM s až 20 predvoľbami

Digitálny tuner FM s až 20 predvoľbami

Hudba, správy, rozhlasové hry alebo šport? Nech už radi počúvate čokoľvek, toto FM rádio vám vďaka teleskopickej anténe poskytne krištáľovo čistý príjem. Digitálne ladenie výrazne uľahčuje vyhľadávanie staníc. Navyše si môžete uložiť 20 predvolieb a dve obľúbené stanice priradiť tlačidlám rýchleho prístupu označeným 1 a 2 na prednej strane rádia.

Bluetooth® 5.4 na stabilné pripojenie s dlhším dosahom

Bluetooth® 5.4 na stabilné pripojenie s dlhším dosahom

Toto rádio s klasickým vzhľadom dokáže viac než len prehrávať rozhlasové vysielanie. Pripojenie Bluetooth® 5.4 vám umožňuje streamovať podcasty, playlisty a ďalší obsah z inteligentného zariadenia do rádia. Vychutnáte si stabilné pripojenie s vysokokvalitným zvukom, aj keď sa playlist streamuje z telefónu, ktorý ste nechali vo vedľajšej miestnosti.

Technické špecifikácie

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