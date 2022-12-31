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  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
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  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro

Nové

RetroBluetooth® gramofón

TAV5000/10

Stevie Pro

Nechajte hudbu znieť naplno s retro Bluetooth® gramofónom so zabudovanými 2-pásmovými reproduktormi. Stevie Pro prináša väčší, čistejší a priestorovejší stereofónny zvuk platní, ktoré prehrávate, aj skladieb, ktoré streamujete.

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Stevie Pro

  • Retro dizajn, moderný zvuk

  • 2-rýchlostný gramofón

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-pásmové bassreflexové reproduktory

Vzhľad z minulosti, zvuk súčasnosti

Možno vyzerá ako gramofón vášho strýka, no vďaka bohatému, hrejivému zvuku a moderným funkciám drží krok s dobou. Dizajn typu všetko v jednom sa dokonale hodí na písacie stoly aj komody – navyše získate pohodlie pripojenia Bluetooth® a praktickú sprievodnú aplikáciu k vašim vinylovým platniam.

Bohatší a hlbší stereofónny zvuk. 2-pásmové bassreflexové reproduktory

Stevie Pro to vie poriadne roztočiť. Vstavané 2-pásmové bassreflexové reproduktory naplnia priestor priezračnými výškami, výraznými stredmi a hlbokými, mohutnými basmi. Dynamika je presná, zvuková scéna široká a výkon dostatočný na ozvučenie malej miestnosti.

2-rýchlostný gramofón s remeňovým pohonom. Vysokokvalitné komponenty

Od úlovkov nájdených pri prehrabávaní debničiek až po vaše najcennejšie limitované edície – vinylové platne môžete na tanieri z tlakovo liateho hliníka prehrávať rýchlosťou 33 1/3 alebo 45 rpm. Hliníkové ramienko s protizávažím a vymeniteľná ihla Audio-Technica presne sledujú drážky a funkcia automatického zastavenia zabráni tomu, aby sa platne po dohraní ďalej otáčali.

Technické špecifikácie

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  1. Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenie a logá Auracast™ sú ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.