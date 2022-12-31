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TAV5000/10
Stevie Pro
Nechajte hudbu znieť naplno s retro Bluetooth® gramofónom so zabudovanými 2-pásmovými reproduktormi. Stevie Pro prináša väčší, čistejší a priestorovejší stereofónny zvuk platní, ktoré prehrávate, aj skladieb, ktoré streamujete.
Retro dizajn, moderný zvuk
2-rýchlostný gramofón
Bluetooth® 6.0
2-pásmové bassreflexové reproduktory
Možno vyzerá ako gramofón vášho strýka, no vďaka bohatému, hrejivému zvuku a moderným funkciám drží krok s dobou. Dizajn typu všetko v jednom sa dokonale hodí na písacie stoly aj komody – navyše získate pohodlie pripojenia Bluetooth® a praktickú sprievodnú aplikáciu k vašim vinylovým platniam.
Stevie Pro to vie poriadne roztočiť. Vstavané 2-pásmové bassreflexové reproduktory naplnia priestor priezračnými výškami, výraznými stredmi a hlbokými, mohutnými basmi. Dynamika je presná, zvuková scéna široká a výkon dostatočný na ozvučenie malej miestnosti.
Od úlovkov nájdených pri prehrabávaní debničiek až po vaše najcennejšie limitované edície – vinylové platne môžete na tanieri z tlakovo liateho hliníka prehrávať rýchlosťou 33 1/3 alebo 45 rpm. Hliníkové ramienko s protizávažím a vymeniteľná ihla Audio-Technica presne sledujú drážky a funkcia automatického zastavenia zabráni tomu, aby sa platne po dohraní ďalej otáčali.
Hodnotenie
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