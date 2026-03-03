TAV9000D/10
Retro dizajn, moderný zvuk
Max. 240 W (120 W RMS)
Gramofón s 2 rýchlosťami
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Odvážny vzhľad z polovice storočia je len čerešničkou na torte legendárneho dizajnu rádií Philips z 30. a 50. rokov minulého storočia a bohatý silný zvuk vám vyrazí dych. Retro detaily ako drevený exteriér a dutá mriežka reproduktora dokonale dopĺňajú moderné užitočné veci ako rozhranie Bluetooth® a našu praktickú sprievodnú aplikáciu.
Vychutnajte si výrazný bohatý zvuk s maximálnym výkonom 240 W (120 W RMS), ktorý vami otrasie pri prehrávaní alebo počúvaní rádia, a využite maximálny výkon 120 W (60 W RMS) pri prehrávaní platní. Dva veľké budiče a dva výškové reproduktory fungujú v kombinácii s basovým reproduktorom a basovým reflexným portom, aby naplnili prostredie hlasnými výškami, výraznými stredmi a kontrolovanými silnými nízkymi frekvenciami.
Vinylovú platňu môžete prehrávať pri 33 1/3 alebo 45 ot./min na doske z tlakovo odlievaného hliníka a protiprachový kryt môžete odpojiť, ak máte Tinu radšej bez neho. Hliníkové rameno s protizávažím a antivibračný mechanizmus zabezpečujú, že vymeniteľná ihla Audio-Technica presne zaznamená drážky: pri maximálnej hlasitosti bude vaša oslava poskakovať, ale vaše nahrávky nie.
Hodnotenie
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