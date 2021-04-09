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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový reproduktor

TAVS300/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Moderné retro

Vychutnajte si hudbu po svojom. Tento Bluetooth reproduktor vám ponúka prenosný zvuk v retro balení, 10 hodín prehrávania, čistý zvuk a konektor vstupu Aux na pripojenie akéhokoľvek zdroja. Autentické detaily dreva a mosadze z 50. rokov minulého storočia mu dodávajú nadčasové čaro.

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Moderné retro

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 4 W

  • 10 hodín prehrávania

Drevená skrinka v staromódnom štýle s detailmi obdobia 50-tych rokov

Tento retro reproduktor s pripojením Bluetooth vyzerá presne ako z 50-tych rokov. Staromódna drevená skrinka. Rotačný ovládač hlasitosti a mriežka reproduktora v medených farbách. Detaily z éry, keď jazz bol na vrchole slávy a rock and roll sa práve začínal.

10 hodín prehrávania

Batéria poskytuje 10 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá približne 4 hodiny a je ľahké pomocou priloženého micro USB kábla. Jednoduchým stlačením tlačidla Bluetooth sa tento reproduktor pripraví na spárovanie s vašim zariadením Bluetooth.

Čistý, detailný zvuk. 1,75" budič s plným rozsahom

Od klasiky po elektroniku. Skutočnosť, že tento reproduktor vyzerá jazzovo, neznamená, že hrá iba jazz. Nech už počúvate čokoľvek, 1,75-palcový budič s plným rozsahom poskytuje jasný a detailný zvuk. Pasívny žiarič zlepšuje basy a dodáva spodným tónom príjemnejšie údery.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Dátum použitia 2020-04-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Dátum použitia 2020-04-09

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