Tento produkt už nie je dostupný
Moderné retro
Vychutnajte si hudbu po svojom. Tento Bluetooth reproduktor vám ponúka prenosný zvuk v retro balení, 10 hodín prehrávania, čistý zvuk a konektor vstupu Aux na pripojenie akéhokoľvek zdroja. Autentické detaily dreva a mosadze z 50. rokov minulého storočia mu dodávajú nadčasové čaro.
Bluetooth®
Výstupný výkon 4 W
10 hodín prehrávania
Tento retro reproduktor s pripojením Bluetooth vyzerá presne ako z 50-tych rokov. Staromódna drevená skrinka. Rotačný ovládač hlasitosti a mriežka reproduktora v medených farbách. Detaily z éry, keď jazz bol na vrchole slávy a rock and roll sa práve začínal.
Batéria poskytuje 10 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá približne 4 hodiny a je ľahké pomocou priloženého micro USB kábla. Jednoduchým stlačením tlačidla Bluetooth sa tento reproduktor pripraví na spárovanie s vašim zariadením Bluetooth.
Od klasiky po elektroniku. Skutočnosť, že tento reproduktor vyzerá jazzovo, neznamená, že hrá iba jazz. Nech už počúvate čokoľvek, 1,75-palcový budič s plným rozsahom poskytuje jasný a detailný zvuk. Pasívny žiarič zlepšuje basy a dodáva spodným tónom príjemnejšie údery.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Dátum použitia 2020-04-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Dátum použitia 2020-04-09