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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový reproduktor

TAVS500/00

Všetky tie reči

Vzhľadom rozohreje vaše srdce. Zvukom rozhýbe vaše nohy. Tento veľký reproduktor s funkciou Bluetooth v retro štýle vám ponúka 10 hodín prehrávania, zvýraznené basy a konektor vstupu Aux na pripojenie akéhokoľvek zdroja. Autentické detaily z 50–tych rokov minulého storočia mu dodávajú nadčasové čaro.

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Všetky tie reči

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 10 W

  • 10 hodín prehrávania

Drevená skrinka v staromódnom štýle s detailmi obdobia 50-tych rokov

Tento retro reproduktor s pripojením Bluetooth vyzerá presne ako z 50-tych rokov. Staromódna drevená skrinka. Rotačný ovládač hlasitosti a mriežka reproduktora v medených farbách. Detaily z éry, keď jazz bol na vrchole slávy a rock and roll sa práve začínal.

10 hodín prehrávania

Batéria poskytuje 10 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá približne 4 hodiny a je ľahké pomocou priloženého micro USB kábla. Jednoduchým stlačením tlačidla Bluetooth sa tento reproduktor pripraví na spárovanie s vašim zariadením Bluetooth.

Čistý, detailný zvuk. 3-palcový širokopásmový ovládač

Od hip-hopu po EDM. Skutočnosť, že tento reproduktor vyzerá ako jazz, neznamená, že hrá iba jazz. Nech už počúvate čokoľvek, 3-palcový širokopásmový ovládač poskytuje jasný a detailný zvuk. Basový reflexný port vypĺňa nízke tóny a poskytuje zaoblenú a silnú basovú odozvu.

Technické špecifikácie

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