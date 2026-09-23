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TAVS500/00
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Vzhľadom rozohreje vaše srdce. Zvukom rozhýbe vaše nohy. Tento veľký reproduktor s funkciou Bluetooth v retro štýle vám ponúka 10 hodín prehrávania, zvýraznené basy a konektor vstupu Aux na pripojenie akéhokoľvek zdroja. Autentické detaily z 50–tych rokov minulého storočia mu dodávajú nadčasové čaro.
Bluetooth®
Výstupný výkon 10 W
10 hodín prehrávania
Tento retro reproduktor s pripojením Bluetooth vyzerá presne ako z 50-tych rokov. Staromódna drevená skrinka. Rotačný ovládač hlasitosti a mriežka reproduktora v medených farbách. Detaily z éry, keď jazz bol na vrchole slávy a rock and roll sa práve začínal.
Batéria poskytuje 10 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá približne 4 hodiny a je ľahké pomocou priloženého micro USB kábla. Jednoduchým stlačením tlačidla Bluetooth sa tento reproduktor pripraví na spárovanie s vašim zariadením Bluetooth.
Od hip-hopu po EDM. Skutočnosť, že tento reproduktor vyzerá ako jazz, neznamená, že hrá iba jazz. Nech už počúvate čokoľvek, 3-palcový širokopásmový ovládač poskytuje jasný a detailný zvuk. Basový reflexný port vypĺňa nízke tóny a poskytuje zaoblenú a silnú basovú odozvu.
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