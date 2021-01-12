Tento produkt už nie je dostupný
Kultové vibrácie
V tomto sieťovo napájanom rádiu s funkciou Bluetooth sa snúbi originálny štýl 50. rokov minulého storočia s moderným výkonom. Drevený kryt, medené otočné ovládače a stmievateľný displej z neho robia dokonalý ústredný prvok každej izby. Digitálny rozhlasový tuner poskytuje čistý príjem.
Bluetooth®
Výstupný výkon 20 W
Medená sieťová mriežka necháva zvuk plynúť
Toto rádio s technológiou Bluetooth vzdáva poctu kultovému stolnému rádiu Philips Philetta 254. Staromódna drevená skrinka vyžaruje čaro. Detaily z éry 50-tych rokov, ako dvojité ovládacie tlačidlá a mriežka reproduktora, vás vrátia do doby, keď rádiové vlny ovládal jazz a rock and roll.
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Výhody
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Оригінальне радіо
Dátum použitia 2019-12-12
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Оригінальне радіо
Dátum použitia 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Výhody
Dizajn kvaliteta zvuk
Nevýhody
Ništa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Originalni radio
Dátum použitia 2020-08-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Originalni radio
Dátum použitia 2020-08-25
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Radio original
Dátum použitia 2019-08-10
Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Radio original
Dátum použitia 2019-08-10