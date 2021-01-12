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Tento produkt už nie je dostupný

Originálne rádio

TAVS700/10

5

| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Kultové vibrácie

V tomto sieťovo napájanom rádiu s funkciou Bluetooth sa snúbi originálny štýl 50. rokov minulého storočia s moderným výkonom. Drevený kryt, medené otočné ovládače a stmievateľný displej z neho robia dokonalý ústredný prvok každej izby. Digitálny rozhlasový tuner poskytuje čistý príjem.

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Kultové vibrácie

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 20 W

Medená sieťová mriežka necháva zvuk plynúť

Medená sieťová mriežka necháva zvuk plynúť

Drevená skrinka v staromódnom štýle s detailmi obdobia 50-tych rokov

Toto rádio s technológiou Bluetooth vzdáva poctu kultovému stolnému rádiu Philips Philetta 254. Staromódna drevená skrinka vyžaruje čaro. Detaily z éry 50-tych rokov, ako dvojité ovládacie tlačidlá a mriežka reproduktora, vás vrátia do doby, keď rádiové vlny ovládal jazz a rock and roll.

Váha 2,55 kg

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Výhody

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Оригінальне радіо

Dátum použitia 2019-12-12

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Оригінальне радіо

Dátum použitia 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Výhody

Dizajn kvaliteta zvuk

Nevýhody

Ništa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Originalni radio

Dátum použitia 2020-08-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Originalni radio

Dátum použitia 2020-08-25

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Radio original

Dátum použitia 2019-08-10

Táto recenzia bola vytvorená pre TAVS700 Radio original

Dátum použitia 2019-08-10

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