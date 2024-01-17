Tento produkt už nie je dostupný
Väčší zvuk. Každá miestnosť.
Tento výkonný bezdrôtový reproduktor vám zabezpečí 80 W bohatého zvuku – samostatne alebo ako súčasť nastavenia pre viac miestností. Získate stereofónny zvuk plný detailov, dokonalú synchronizáciu a jednoduchú kontrolu či už pri pre pripojenie k televízoru alebo k iným reproduktorom.
Wi-Fi. Zvuk Multi room
Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi
Spája sa s hlasovými asistentmi
Zabudované LED
Tento bezdrôtový reproduktor je kompatibilný so systémom DTS Play-Fi, takže môžete jednoducho synchronizovať s inými reproduktormi kompatibilnými so systémom Play-Fi pre zvuk do viacerých miestností. Ak váš zvukový panel podporuje systém Play-Fi Surround, môžete dokonca spraviť z tohto reproduktora súčasť naozajstnej zostavy s priestorovým zvukom pre filmovú noc.
Dva basové reproduktory, dva pasívne žiariče a dva výškové reproduktory sa spolu postarajú o zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť výkonnými basmi a oslňujúcou výškou. Streamovanie Wi-Fi zabezpečí signál najvyššej kvality a postará sa o perfektnú synchronizáciu zvuku medzi reproduktormi alebo miestnosťami.
Požiadajte zariadenia so službou Alexa alebo ľubovoľné zariadenie s asistentom Google, aby prehralo hudbu cez reproduktor. Zvýšte hlasitosť na párty. Neskoro v noci ju stíšte. Dostávajte stále viac noviniek. Všetko úplne bez rúk.
4.2
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
tino808
17/01/2024
Česká republika
Skvěle hraje
Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..
Výhody
hezky hraje
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Dátum použitia 2022-01-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Dátum použitia 2022-01-17
Daifi
04/05/2021
Česká republika
Výrobek má skvělý zvuk i design např.do obýváku
Reproduktor je skvělý mimo jiné také jako možný příposlech, kdy i velmi tlumen zní skvěle a při poslechu zvolené hudby si opravdu odpočinu a zrelaxuji.
Výhody
Reproduktor je bezdrátový, avšak připojen do sítě a tak odpadá starost o dobíjení, lze zapojit jako další reproduktor v rámci domácího kina
Nevýhody
Nevýhodu žádnou nevidím u tohoto typu reproduktoru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Dátum použitia 2020-04-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Dátum použitia 2020-04-04
Pecka 1
14/05/2023
Česká republika
Taw 6505
Za mě kdo píše že mu t o blbne souhlasím ale velké ale. Když si koupíte router který má víc jak 800mb a (5 gh jak udává vyrobce) tak je vyhráno. Když to pustíte na 2,4 gh tak žačinaji problémy jako - vynechavajici zvuk, správná nefunkčnost atd jak se všude píše. Mám je už dok a bez problémů.
Výhody
Zvuk, vypadá skvěle.
Nevýhody
Zbytečně složitá app, chybí eqalizer.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Dátum použitia 2022-11-14
Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Dátum použitia 2022-11-14