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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový domáci reproduktor

TAW6505/10

4.2

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Väčší zvuk. Každá miestnosť.

Tento výkonný bezdrôtový reproduktor vám zabezpečí 80 W bohatého zvuku – samostatne alebo ako súčasť nastavenia pre viac miestností. Získate stereofónny zvuk plný detailov, dokonalú synchronizáciu a jednoduchú kontrolu či už pri pre pripojenie k televízoru alebo k iným reproduktorom.

Zobraziť všetky výhody

Väčší zvuk. Každá miestnosť.

  • Wi-Fi. Zvuk Multi room

  • Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

  • Spája sa s hlasovými asistentmi

  • Zabudované LED

DTS Play-Fi. Vysokokvalitný zvuk pre viac miestností

DTS Play-Fi. Vysokokvalitný zvuk pre viac miestností

Tento bezdrôtový reproduktor je kompatibilný so systémom DTS Play-Fi, takže môžete jednoducho synchronizovať s inými reproduktormi kompatibilnými so systémom Play-Fi pre zvuk do viacerých miestností. Ak váš zvukový panel podporuje systém Play-Fi Surround, môžete dokonca spraviť z tohto reproduktora súčasť naozajstnej zostavy s priestorovým zvukom pre filmovú noc.

Bohatý zvuk v každej miestnosti. Perfektná synchronizácia medzi miestnosťami

Dva basové reproduktory, dva pasívne žiariče a dva výškové reproduktory sa spolu postarajú o zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť výkonnými basmi a oslňujúcou výškou. Streamovanie Wi-Fi zabezpečí signál najvyššej kvality a postará sa o perfektnú synchronizáciu zvuku medzi reproduktormi alebo miestnosťami.

Zlepšuje zvuk reproduktorov vášho inteligentného asistenta

Požiadajte zariadenia so službou Alexa alebo ľubovoľné zariadenie s asistentom Google, aby prehralo hudbu cez reproduktor. Zvýšte hlasitosť na párty. Neskoro v noci ju stíšte. Dostávajte stále viac noviniek. Všetko úplne bez rúk.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

17/01/2024

Česká republika

Česká republika

Skvěle hraje

Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..

Výhody

hezky hraje

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2022-01-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2022-01-17

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělý zvuk i design např.do obýváku

Reproduktor je skvělý mimo jiné také jako možný příposlech, kdy i velmi tlumen zní skvěle a při poslechu zvolené hudby si opravdu odpočinu a zrelaxuji.

Výhody

Reproduktor je bezdrátový, avšak připojen do sítě a tak odpadá starost o dobíjení, lze zapojit jako další reproduktor v rámci domácího kina

Nevýhody

Nevýhodu žádnou nevidím u tohoto typu reproduktoru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2020-04-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2020-04-04

14/05/2023

Česká republika

Česká republika

Taw 6505

Za mě kdo píše že mu t o blbne souhlasím ale velké ale. Když si koupíte router který má víc jak 800mb a (5 gh jak udává vyrobce) tak je vyhráno. Když to pustíte na 2,4 gh tak žačinaji problémy jako - vynechavajici zvuk, správná nefunkčnost atd jak se všude píše. Mám je už dok a bez problémů.

Výhody

Zvuk, vypadá skvěle.

Nevýhody

Zbytečně složitá app, chybí eqalizer.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2022-11-14

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2022-11-14

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