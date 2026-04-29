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CD Soundmachine

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CD Soundmachine

TAZ2000S/10

CD Soundmachine

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Podporuje ovládanie vybraných modelov Philips Bluetooth reproduktorov, soundbarov, párty reproduktorov, mikrosystémov, CD soundmachine zariadení a prenosných rádií.

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Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 435.2 kB
  • 26 February 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 2 MB
  • 20 March 2026

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