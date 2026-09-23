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Tento produkt už nie je dostupný

StreamiumBezdrôtové hudobné centrum a stanica

WACS7500/12

Osloboďte svoju hudbu

Extrahujte a uložte všetku svoju hudbu na 80 GB pevnom disku tohto elegantného bezdrôtového hudobného systému Philips Streamium WACS7500 a streamujte hudobné skladby do rôznych miestností v celej domácnosti. Pre zvýšenie potešenia z používania je k dispozícii aj funkcia farebného obalu albumu Album Art a možnosť počúvať internetové rádiá.

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si všetku vašu hudbu v každej miestnosti - bezšnúrovo

Osloboďte svoju hudbu

80 GB pevný disk na uloženie a prehrávanie až 1 500 diskov CD

80 GB pevný disk na uloženie a prehrávanie až 1 500 diskov CD

Pevný disk s veľkosťou 80 GB vám ponúka rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych zvukových súborov – hravo uloží až 1500 zvukových diskov CD. Priestorová úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, jednoduchý prístup a to všetko v jednom zariadení.

Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie so zobrazením obalov albumov

Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie so zobrazením obalov albumov

Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie GoGear využíva pokročilú technológiu navigácie. Pomáha nielen zaistiť rýchlu a plynulú navigáciu, ale tiež príjemný multimediálny zážitok, ktorý rýchlo zvládnete. Inteligentné funkcie, ako napríklad obaly albumov - ktoré zobrazujú obaly albumov zabudované do hudobných súborov - Vám umožnia dosiahnuť bohatší zážitok, tak ako niekedy, keď by ste si pozreli obal disku CD alebo LP, zatiaľ čo si vychutnávate hudbu.

80 W RMS/centrum, 30 W RMS/stanica s reproduktormi Super Sound Panel

80 W RMS/centrum, 30 W RMS/stanica s reproduktormi Super Sound Panel

Technické špecifikácie

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