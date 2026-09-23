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WACS7500/12
Osloboďte svoju hudbu
Extrahujte a uložte všetku svoju hudbu na 80 GB pevnom disku tohto elegantného bezdrôtového hudobného systému Philips Streamium WACS7500 a streamujte hudobné skladby do rôznych miestností v celej domácnosti. Pre zvýšenie potešenia z používania je k dispozícii aj funkcia farebného obalu albumu Album Art a možnosť počúvať internetové rádiá.
Pevný disk s veľkosťou 80 GB vám ponúka rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych zvukových súborov – hravo uloží až 1500 zvukových diskov CD. Priestorová úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, jednoduchý prístup a to všetko v jednom zariadení.
Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie GoGear využíva pokročilú technológiu navigácie. Pomáha nielen zaistiť rýchlu a plynulú navigáciu, ale tiež príjemný multimediálny zážitok, ktorý rýchlo zvládnete. Inteligentné funkcie, ako napríklad obaly albumov - ktoré zobrazujú obaly albumov zabudované do hudobných súborov - Vám umožnia dosiahnuť bohatší zážitok, tak ako niekedy, keď by ste si pozreli obal disku CD alebo LP, zatiaľ čo si vychutnávate hudbu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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