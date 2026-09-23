Tento produkt už nie je dostupný
WAS7000/12
Vychutnajte si všetku vašu hudbu v každej miestnosti
S Philips WAS7000 môžete v ktorejkoľvek miestnosti okamžite prehrávať hudbu, ktorá sa bezdrôtovo načítava z hudobného centra. Okrem toho môžete tiež prehrávať váš prehrávač GoGear alebo iPod pomocou voliteľného doku 2 v 1.
Super Sound Panel
Pri bezdrôtovom prenose nemusíte ukladať veľké hudobné súbory do nášho zvukového zariadenia. Namiesto toho môžete počúvať obľúbené skladby, ktoré sa posielajú v ucelenom prúde na všetky hudobné stanice - a to súčasne. Nech vás hudba sprevádza z miestnosti do miestnosti pomocou funkcie Music Follows Me - nie je potrebné znova spúšťať navigáciu a prehrávanie. Funkcia Music Broadcast súčasne vysiela želanú hudbu z centra na všetky stanice. S pomocou funkcie My Room, My Music si môže každý člen rodiny vychutnávať hudbu z uloženej zbierky v ľubovoľnej miestnosti, ktorá je vybavená bezdrôtovým hudobným centrom alebo stanicou.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie