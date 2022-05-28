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  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
  • Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova

Tento produkt už nie je dostupný

FidelioSlúchadlá

X2HR/00

5
| (1) Recenzia
Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova
Vďaka slúchadlám Fidelio X2HR si môžete dopriať autentický poslucháčsky zážitok so špičkovým zvukom i pohodlím priamo u seba doma. Ponorte sa do dokonale verných hudobných detailov v kombinácii s na mieru vyrobeným vyhotovením, ktoré sme zvlášť upravili pre váš absolútny pôžitok.
Zobraziť všetky výhody

Zvuk vo vysokom rozlíšení v pohodlí domova

  • Zvuk s vysokým rozlíšením

  • Na uši

  • Akustický dizajn s otvor. zad. stranou

  • Priedušné vankúšiky na uši

Adaptér z 3,5 na 6,3 mm, v balení

Napájané 50 mm neodýmiové budiče pre široký no presný rozsah

Napájané 50 mm neodýmiové budiče pre široký no presný rozsah

Každý reproduktor je dôkladne vybraný, vyladený, otestovaný a spárovaný na dosiahnutie toho najdetailnejšieho prirodzeného zvuku. 50 mm budiče využívajú vysoko výkonné neodýmiové magnety na reprodukciu všetkých dynamických charakteristík vašej hudby a vytvorenie vyvážených a ostrých basov, čistých stredných frekvencií a krištáľových výšok.

Akustická architektúra s otvorenou zadnou stranou pre krištáľovo čistý a verný zvuk

Akustická architektúra s otvorenou zadnou stranou pre krištáľovo čistý a verný zvuk

Akustická architektúra s otvorenou zadnou stranou eliminuje zvyšovanie tlaku vzduchu za reproduktorom, čím umožňuje membráne ničím nerušený pohyb. Vďaka tomu sa výrazne zvyšuje čistota a jemnosť zvuku pre zdokonalené vysoké frekvencie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

28/05/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vynikající sluchátka

Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.

Výhody

Zvuk, pohodlí, kvalita

Nevýhody

Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X2HR Sluchátka

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X2HR Sluchátka

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