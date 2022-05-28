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X2HR/00
Zvuk s vysokým rozlíšením
Na uši
Akustický dizajn s otvor. zad. stranou
Priedušné vankúšiky na uši
Každý reproduktor je dôkladne vybraný, vyladený, otestovaný a spárovaný na dosiahnutie toho najdetailnejšieho prirodzeného zvuku. 50 mm budiče využívajú vysoko výkonné neodýmiové magnety na reprodukciu všetkých dynamických charakteristík vašej hudby a vytvorenie vyvážených a ostrých basov, čistých stredných frekvencií a krištáľových výšok.
Akustická architektúra s otvorenou zadnou stranou eliminuje zvyšovanie tlaku vzduchu za reproduktorom, čím umožňuje membráne ničím nerušený pohyb. Vďaka tomu sa výrazne zvyšuje čistota a jemnosť zvuku pre zdokonalené vysoké frekvencie.
5.0
z 5
1
Recenzia
audiofil35
28/05/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vynikající sluchátka
Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.
Výhody
Zvuk, pohodlí, kvalita
Nevýhody
Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X2HR Sluchátka
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X2HR Sluchátka