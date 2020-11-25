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  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
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  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši
  • Skutočná koncertná sála pre vaše uši

Tento produkt už nie je dostupný

FidelioKáblové slúchadlá na uši s otvor. zadnou časťou X3

X3/00

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Skutočná koncertná sála pre vaše uši
Od nádychu interpreta po prsty zvierajúce hmatník. Tieto slúchadlá s otvorenou zadnou stranou pre milovníkov hudby zaisťujú dokonalé pohodlie pre vaše uši so skvelým zvukom. Objavte nové vrstvy transparentnosti a detail pri každom nasadení.
Zobraziť všetky výhody

Navrhnuté pre milovníkov kvalitného zvuku

Skutočná koncertná sála pre vaše uši

  • Širokouhlý, prirodzený zvuk

  • Pohodlné a ľahké ako pierko

  • Luxusná kožená/kovová povrchová úprava

  • Odpojiteľný 3 m kábel

Vyvinuté pre výnimočný výkon

Vyvinuté pre výnimočný výkon

Slúchadlá Philips Fidelio X3 sa môžu pochváliť dvojvrstvovými náušníkmi, ktoré znižujú rezonanciu a vibrácie. Neodýmiové budiče sú navrhnuté tak, aby sa mohli nakloniť o 15 stupňov, vďaka čomu sú prispôsobené prirodzenej geometrii vášho ucha na dosiahnutie maximálnej presnosti pri vysokých frekvenciách. Výsledok: bezchybný výkon s vynikajúcimi detailmi.

Zmysel pre vášeň Prvotriedny dizajn

Zmysel pre vášeň Prvotriedny dizajn

Tieto slúchadlá na uši nie sú iba vyrobené tak, aby zneli veľkolepo: ich dotyk je tiež neuveriteľný. Ľahký a mäkký vnútorný hlavový oblúk sa dokonale prispôsobí. Vonkajší hlavový oblúk dodáva upokojujúcu váhu, zatiaľ čo príjemný dotyk ušných vankúšikov náušníkov z veľmi ľahkej pamäťovej peny vytvára dokonalé utesnenie. Ideálne na dlhé počúvanie.

Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou. Široká a prirodzená zvuková scéna

Konštrukcia s otvorenou zadnou časťou. Široká a prirodzená zvuková scéna

Konštrukcia náušníkov s otvorenou zadnou časťou je pokrytá akusticky transparentnou tkaninou Kvadrat na reproduktory. Vzduch môže voľne prúdiť cez tkaninu, čím sa eliminuje hromadenie tlaku vzduchu za membránou a vytvára pohlcujúci, priestranný zvuk.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Výhody

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Výhody

Komfort

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

28/07/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

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