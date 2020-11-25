Tento produkt už nie je dostupný
Širokouhlý, prirodzený zvuk
Pohodlné a ľahké ako pierko
Luxusná kožená/kovová povrchová úprava
Odpojiteľný 3 m kábel
Slúchadlá Philips Fidelio X3 sa môžu pochváliť dvojvrstvovými náušníkmi, ktoré znižujú rezonanciu a vibrácie. Neodýmiové budiče sú navrhnuté tak, aby sa mohli nakloniť o 15 stupňov, vďaka čomu sú prispôsobené prirodzenej geometrii vášho ucha na dosiahnutie maximálnej presnosti pri vysokých frekvenciách. Výsledok: bezchybný výkon s vynikajúcimi detailmi.
Tieto slúchadlá na uši nie sú iba vyrobené tak, aby zneli veľkolepo: ich dotyk je tiež neuveriteľný. Ľahký a mäkký vnútorný hlavový oblúk sa dokonale prispôsobí. Vonkajší hlavový oblúk dodáva upokojujúcu váhu, zatiaľ čo príjemný dotyk ušných vankúšikov náušníkov z veľmi ľahkej pamäťovej peny vytvára dokonalé utesnenie. Ideálne na dlhé počúvanie.
Konštrukcia náušníkov s otvorenou zadnou časťou je pokrytá akusticky transparentnou tkaninou Kvadrat na reproduktory. Vzduch môže voľne prúdiť cez tkaninu, čím sa eliminuje hromadenie tlaku vzduchu za membránou a vytvára pohlcujúci, priestranný zvuk.
Ocenenia
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Výhody
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Výhody
Komfort
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Overený kupujúci
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3