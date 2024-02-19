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  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy

HomeRun Aqua Series 7000Robot na vysávanie a mopovanie

XU7100/01

4.8

| (45) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy

Vychutnajte si dokonalé čistenie každý deň s oveľa menšou námahou. Robot poskytuje mimoriadne silný sací výkon a vysáva a utiera jedným ťahom. Rozpozná malé predmety, ktoré mu prekážajú, ako napríklad topánky alebo hračky, a čistí okolo nich bez toho, aby sa zasekli.

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Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy

  • so stanicou na automat. vyprázdňovanie

  • Tmavá čierna a zlatá

  • Pripojenie k aplikácii HomeRun

Odstraňuje jemnejší prach ako vysávanie

Odstraňuje jemnejší prach ako vysávanie

Robot vysáva a utiera pevné podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstraňovanie jemnejšieho prachu, nielen samotné vysávanie, takže chodidlá zostanú čisté aj vtedy, keď chodíte naboso.

Deteguje malé predmety (topánky, hračky), ktoré stoja v ceste, a vyhne sa im

Deteguje malé predmety (topánky, hračky), ktoré stoja v ceste, a vyhne sa im

Zabudnite na kontrolu voľných trás, robot deteguje a vyhne sa malým predmetom, ktoré mu stoja v ceste, ako sú topánky alebo hračky, a upratuje tesne okolo nich bez toho, aby sa zasekol alebo narazil do vecí. Najmodernejší snímač 3D ToF umiestnený v prednej časti robota dokáže rozpoznať predmety s rozmermi už od 2,0 x 2,0 cm (Š x V). Navyše 8 snímačov ToF v prednom nárazníku nepretržite deteguje, čo sa nachádza pred robotom a vedľa neho. Snímače fungujú aj pri slabom osvetlení, takže nemusíte mať zapnuté svetlá, keď ste mimo domova.

Štýlový dizajn sa hodí k interiéru vašej domácnosti

Štýlový dizajn sa hodí k interiéru vašej domácnosti

Robot a stanica na automatické vyprázdňovanie sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov s prémiovou povrchovou úpravou, aby zapadli do interiéru vašej domácnosti. Robot HomeRun Series 7000 na vysávanie a mopovanie je k dispozícii v dvoch štýlových dizajnoch, ktoré sa hodia do interiéru vašej domácnosti: tmavá čierna a zlatá (XU7100/01) and hodvábna biela a zlatá (XU7100/02. Biela stanica na automatické vyprázdňovanie má povrchovú úpravu z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa ľahko udržiava.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

45

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3

19/02/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Je to náš nový člen rodiny.

Bol to darček pre rodičov, ktorí si ho nevedia vynachváliť a pevne verím, že čoskoro takýto darček dostanem aj ja. Dizajn je pre nás dokonalý. Hodí sa nielen do moderných interiérov, ale aj klasických. Pôsobí elegantne. Materiál vyzerá byť vysoko kvalitný. Vysáva a mopuje na jednotku. Zvláda aj naše vyššie prahy, v chodbe sa niekedy síce potrápi, ale vždy to zvládne. Mapovanie miestností tiež chválime. Hoci je skvelý pomocník do domácnosti, má svoje chybičky. V prvom rade ovládanie v aplikácií nie je celé v slovenskom jazyku a pre mojich rodičov je to veľký problém. Obťažujúce je, že keď chceme len povysávať, musíme do zásobníka naliať vodu. Ďalším problémom, ktorý sa vyskytol na začiatku, bol ten, že pred vysávaním sme si vyznačili miesto (kryt radiátora), kam nesmie chodiť a uložili sme si to miesto. Raz, dvakrát sa nám však stalo, že šiel pod kryt radiátora a zasekol sa (nevedel sa pohnúť a bolo ho problém vytiahnuť). No a na záver, možno sme zle pochopili návod, ale keď stlačíme pravidelné čistenie, nevieme si upraviť plán čistenia (napr. suché čistenie, úroveň sania), táto možnosť sa ponúka len pri stlačení prispôsobenie čistenia (upratovanie miestnosti).

Výhody

Dizajn, Vysávanie, Mopovanie, Mapovanie miestností, Ovládanie aplikácie

Nevýhody

Celá aplikácia nie je v slovenskom jazyku a pridávanie vody do zásobníka, aj keď chcete len povysávať

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robot na vysávanie a mopovanie

Date of Use 2023-01-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robot na vysávanie a mopovanie

Date of Use 2023-01-19

09/07/2025

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce

Tento produkt mám chvíli, ale jsem naprosto spokojená s úklidem a aplikací. Jen mám trochu problém, že se otírá o stěny a jsou již trochu zašpiněné, což mi docela vadí. Jako prodejce všeobecně robotických vysavačů bych doporučila třeba za příplatek vyrobit nějaký ochranný pouzdro na obvod vysavače.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/01 Robotický vysavač a mop

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/01 Robotický vysavač a mop

31/08/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Využití

Za mě super výrobek, mám doma 3 robotické vysavače a toto můj první s vytíráním. Uvítala bych větší nádobku na vodu, ale nic dramatického. Jinak spokojenost

Výhody

čsština, vytírání

Nevýhody

menší nádržka na vodu, na kartáče se namotávají chlupy, nepřejede konstrukci židle, zasekne se

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robotický vysavač a mop

Date of Use 2023-07-31

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robotický vysavač a mop

Date of Use 2023-07-31

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