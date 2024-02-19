Denné hĺbkové čistenie namokro aj nasucho bez námahy
Vychutnajte si dokonalé čistenie každý deň s oveľa menšou námahou. Robot poskytuje mimoriadne silný sací výkon a vysáva a utiera jedným ťahom. Rozpozná malé predmety, ktoré mu prekážajú, ako napríklad topánky alebo hračky, a čistí okolo nich bez toho, aby sa zasekli.
so stanicou na automat. vyprázdňovanie
Tmavá čierna a zlatá
Pripojenie k aplikácii HomeRun
Robot vysáva a utiera pevné podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstraňovanie jemnejšieho prachu, nielen samotné vysávanie, takže chodidlá zostanú čisté aj vtedy, keď chodíte naboso.
Zabudnite na kontrolu voľných trás, robot deteguje a vyhne sa malým predmetom, ktoré mu stoja v ceste, ako sú topánky alebo hračky, a upratuje tesne okolo nich bez toho, aby sa zasekol alebo narazil do vecí. Najmodernejší snímač 3D ToF umiestnený v prednej časti robota dokáže rozpoznať predmety s rozmermi už od 2,0 x 2,0 cm (Š x V). Navyše 8 snímačov ToF v prednom nárazníku nepretržite deteguje, čo sa nachádza pred robotom a vedľa neho. Snímače fungujú aj pri slabom osvetlení, takže nemusíte mať zapnuté svetlá, keď ste mimo domova.
Robot a stanica na automatické vyprázdňovanie sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov s prémiovou povrchovou úpravou, aby zapadli do interiéru vašej domácnosti. Robot HomeRun Series 7000 na vysávanie a mopovanie je k dispozícii v dvoch štýlových dizajnoch, ktoré sa hodia do interiéru vašej domácnosti: tmavá čierna a zlatá (XU7100/01) and hodvábna biela a zlatá (XU7100/02. Biela stanica na automatické vyprázdňovanie má povrchovú úpravu z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa ľahko udržiava.
4.8
z 5
45
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
sandi23
19/02/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Je to náš nový člen rodiny.
Bol to darček pre rodičov, ktorí si ho nevedia vynachváliť a pevne verím, že čoskoro takýto darček dostanem aj ja. Dizajn je pre nás dokonalý. Hodí sa nielen do moderných interiérov, ale aj klasických. Pôsobí elegantne. Materiál vyzerá byť vysoko kvalitný. Vysáva a mopuje na jednotku. Zvláda aj naše vyššie prahy, v chodbe sa niekedy síce potrápi, ale vždy to zvládne. Mapovanie miestností tiež chválime. Hoci je skvelý pomocník do domácnosti, má svoje chybičky. V prvom rade ovládanie v aplikácií nie je celé v slovenskom jazyku a pre mojich rodičov je to veľký problém. Obťažujúce je, že keď chceme len povysávať, musíme do zásobníka naliať vodu. Ďalším problémom, ktorý sa vyskytol na začiatku, bol ten, že pred vysávaním sme si vyznačili miesto (kryt radiátora), kam nesmie chodiť a uložili sme si to miesto. Raz, dvakrát sa nám však stalo, že šiel pod kryt radiátora a zasekol sa (nevedel sa pohnúť a bolo ho problém vytiahnuť). No a na záver, možno sme zle pochopili návod, ale keď stlačíme pravidelné čistenie, nevieme si upraviť plán čistenia (napr. suché čistenie, úroveň sania), táto možnosť sa ponúka len pri stlačení prispôsobenie čistenia (upratovanie miestnosti).
Výhody
Dizajn, Vysávanie, Mopovanie, Mapovanie miestností, Ovládanie aplikácie
Nevýhody
Celá aplikácia nie je v slovenskom jazyku a pridávanie vody do zásobníka, aj keď chcete len povysávať
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robot na vysávanie a mopovanie
Date of Use 2023-01-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robot na vysávanie a mopovanie
Date of Use 2023-01-19
Nikola
09/07/2025
Česká republika
Skvělé funkce
Tento produkt mám chvíli, ale jsem naprosto spokojená s úklidem a aplikací. Jen mám trochu problém, že se otírá o stěny a jsou již trochu zašpiněné, což mi docela vadí. Jako prodejce všeobecně robotických vysavačů bych doporučila třeba za příplatek vyrobit nějaký ochranný pouzdro na obvod vysavače.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/01 Robotický vysavač a mop
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/01 Robotický vysavač a mop
Goldymate97
31/08/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Využití
Za mě super výrobek, mám doma 3 robotické vysavače a toto můj první s vytíráním. Uvítala bych větší nádobku na vodu, ale nic dramatického. Jinak spokojenost
Výhody
čsština, vytírání
Nevýhody
menší nádržka na vodu, na kartáče se namotávají chlupy, nepřejede konstrukci židle, zasekne se
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robotický vysavač a mop
Date of Use 2023-07-31
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 7000 XU7100/02 Robotický vysavač a mop
Date of Use 2023-07-31