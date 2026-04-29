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Série 6000 a 7000 Súprava na výmenu filtra na mokré použitie

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Série 6000 a 7000Súprava na výmenu filtra na mokré použitie

XV1770/10

Série 6000 a 7000 Súprava na výmenu filtra na mokré použitie

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Návody a dokumentácia

Súprava na výmenu filtra na mokré použitie kompatibilná s bezdrôtovými vysávačmi Philips AquaTrio Wet & Dry zo sérií 7000 a 6000. Súprava obsahuje 2 kompletné sady filtrov na mokré použitie. Odporúča sa vymeniť každých šesť mesiacov.

  • PDF súbor
  • 2 September 2026

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