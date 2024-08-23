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Zubná kefka Sonicare vibruje slabšie

Ak vám nižšie uvedené pokyny nepomôžu,  kontaktujte nás alebo kliknite sem a odošlite žiadosť o záruku online, aby sme vám mohli pomôcť pri získaní náhradného zariadenia. Všetky zubné kefky a ústne sprchy Sonicare sa dodávajú s 2-ročnou zárukou. 

Ak vibruje zubná kefka s nižšou intenzitou, nasledujúce tipy vám môžu pomôcť problém vyriešiť.

Odporúčame, aby ste postupovali podľa krokov v poradí, aké je uvedené nižšie. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil. 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX3689/43 , HX3689/44 , HX7103/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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