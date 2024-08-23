Zubná kefka Sonicare vibruje slabšie

Ak vám nižšie uvedené pokyny nepomôžu, kontaktujte nás alebo kliknite sem a odošlite žiadosť o záruku online, aby sme vám mohli pomôcť pri získaní náhradného zariadenia. Všetky zubné kefky a ústne sprchy Sonicare sa dodávajú s 2-ročnou zárukou.
Ak vibruje zubná kefka s nižšou intenzitou, nasledujúce tipy vám môžu pomôcť problém vyriešiť.
Odporúčame, aby ste postupovali podľa krokov v poradí, aké je uvedené nižšie. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil.
Zubná kefka bez úplne nabitej batérie môže vyžadovať viac energie pre pôvodnú silu vibrácií. Odporúčame ju nabíjať cez noc po dobu aspoň 24 hodín.
Nabíjačky pre všetky zubné kefky Sonicare sú odlišné a nie sú kompatibilné s inými modelmi Sonicare. Zubnú kefku odporúčame nabíjať pomocou pôvodnej nabíjačky, ktorá bola dodaná so zubnou kefkou.
Niektoré zubné kefky majú štandardne aktivovanú funkciu EasyStart. Táto funkcia spôsobuje, že zubná kefka po každom čistení pomaly zvyšuje úroveň vibrácií. K zvýšeniu vibrácií dôjde počas prvých štrnástich čistení. Ak chcete, aby zubná kefka vibrovala normálne, odporúčame vypnúť funkciu EasyStart.
Môže to tiež znamenať, že je opotrebovaný kefkový nástavec. Kefkový nástavec odporúčame vymieňať každé tri mesiace. Nový kefkový nástavec si môžete zakúpiť v našom online obchode.
Ak ste nedávno vymenili kefkový nástavec, prejdite na ďalší krok.
Pri mnohých modeloch Sonicare záleží úroveň vibrácií na zvolenom režime. Niektoré režimy čistenia majú menšiu intenzitu, napríklad TongueCare a Sensitive. Vibrácie odporúčame zvýšiť zmenou režimu čistenia. Vypnite zubnú kefku a stlačením tlačidla režim/intenzita vyberte preferovaný režim.
Niektoré modely zubnej kefky sa dodávajú s nastavením intenzity. Pozrite si návod na používanie, či má vaša zubná kefka nastavenie intenzity. Zvolené nastavenie intenzity môže ovplyvniť úroveň vibrácií vašej zubnej kefky. Môžete si vybrať medzi rôznymi úrovňami intenzity. Vaša zubná kefka automaticky zvolí úroveň intenzity na základe toho, aký kefkový nástavec pripevníte.
Pri čistení zubov môžete zmeniť intenzitu stlačením tlačidla režimu/intenzity. Nastavenie intenzity nie je možné, ak je rukoväť vypnutá.
Ak vám žiadny z týchto tipov nepomohol, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu zubnej kefky. Odporúčame vám požiadať o opravu alebo výmenu zubnej kefky.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:HX3689/43 , HX3689/44 , HX7103/01 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›