Podpora Philips
Kefkový nadstavec mi vypadáva zo zubnej kefky Sonicare
Ak kefkový nadstavec vypadne zo zubnej kefky, nižšie uvedené tipy na riešenie problémov vám môžu pomôcť nájsť riešenie.
Odporúčame postupovať podľa krokov uvedených v nižšie uvedenom poradí. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil.
Ak kefkový nadstavec vypadol z rukoväti zubnej kefky, skontrolujte, či je správne nasadený.
- Kefkový nadstavec držte tak, aby štetiny smerovali rovnakým smerom ako tlačidlá na zubnej kefke.
- Pevne zatlačte kefkový nadstavec na zubnú kefku, až kým neucítite jemné cvaknutie.
Malá medzera medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou zubnej kefky je normálna a potrebná. Kefkový nadstavec sa musí pohybovať, aby vytváral správne množstvo vibrácií.
Uistite sa, že spodná časť kefkového nadstavca a oblasť okolo kovovej tyče sú bez nečistôt. Môžete ju očistiť vlažnou vodou alebo mäkkou handričkou.
Odporúčame používať originálne kefkové nadstavce Philips. Neoriginálne kefkové nadstavce nemusia sedieť a môžu vypadávať.
Ak vám žiadny z týchto tipov nepomohol, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu zubnej kefky. Odporúčame vám požiadať o opravu alebo výmenu zubnej kefky.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX6600/12 , HX6600/11 , HX6600/42 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›