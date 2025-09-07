Zubná kefka Sonicare nevibruje

Ak zubná kefka nevibruje alebo sa nezapína, nižšie uvedené tipy na riešenie problémov vám môžu pomôcť nájsť riešenie.
Odporúčame postupovať podľa krokov uvedených v nižšie uvedenom poradí. Medzi jednotlivými krokmi a pred prechodom na ďalší skontrolujte, či sa problém vyriešil.
V okolí tlačidla napájania sa môžu hromadiť zvyšky zubnej pasty. Tieto zvyšky spôsobujú zaseknutie tlačidla napájania a jeho nefunkčnosť. Odporúčame očistiť tlačidlo napájania a okolie vlhkou handričkou.
Nedostatočne nabitá batéria zubnej kefky môže vyžadovať viac energie na vibrovanie zubnej kefky. Odporúčame ju nabíjať aspoň 24 hodín. Zubnú kefku môžete nechať v nabíjačke, aby sa táto situácia nezopakovala.
Ak ste zubnú kefku nepoužívali mesiac alebo dlhšie, batéria sa mohla vybiť. Rukoväť vložte do nabíjačky. Batéria sa nabíja, ale môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor batérie. Zubnú kefku odporúčame nabíjať najmenej 24 hodín.
Skúste použiť inú zásuvku, aby sa zubná kefka úplne nabila. Chybný zdroj napájania pripojený k nabíjačke môže spôsobiť, že sa zubná kefka nenabíja. V niektorých krajinách má zásuvka v kúpeľni bezpečnostnú funkciu, ktorá vypína zdroj napájania. Pred nabíjaním zubnej kefky sa uistite, že zásuvka je pod napätím.
Ak sa zubná kefka zapne a indikátory batérie svietia, ale kefka nevibruje, znamená to, že má vnútorné poškodenie. Odporúčame vám požiadať o opravu alebo výmenu online.
Ak vám žiadny z týchto tipov nepomohol, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu zubnej kefky. Odporúčame, aby ste nás kontaktovali.
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