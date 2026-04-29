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Ako zistím, či je môj strojček Philips OneBlade úplne nabitý?

Rôzne modely strojčeka OneBlade obsahujú rôzne spôsoby oznamovania stavu nabitia. Podľa toho, ktorý opis najlepšie zodpovedá vášmu modelu, si pozrite informácie uvedené nižšie.

Poznámka: tento článok obsahuje pokyny pre všetky modely strojčeka OneBlade. Podľa podnadpisov vyhľadajte príslušné informácie pre váš model. Ak sa váš model vizuálne líši od modelu zobrazeného na obrázku (napr. má inú farbu), ale má rovnaké vlastnosti, tieto informácie stále platia. 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: QP1424/65 , QP1424/20 , QP6506/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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