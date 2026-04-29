Ako zistím, či je môj strojček Philips OneBlade úplne nabitý?
Rôzne modely strojčeka OneBlade obsahujú rôzne spôsoby oznamovania stavu nabitia. Podľa toho, ktorý opis najlepšie zodpovedá vášmu modelu, si pozrite informácie uvedené nižšie.
Poznámka: tento článok obsahuje pokyny pre všetky modely strojčeka OneBlade. Podľa podnadpisov vyhľadajte príslušné informácie pre váš model. Ak sa váš model vizuálne líši od modelu zobrazeného na obrázku (napr. má inú farbu), ale má rovnaké vlastnosti, tieto informácie stále platia.
Svetelný krúžok na rukoväti strojčeka OneBlade bude blikať pri nabíjaní a zostane svietiť, keď je zariadenie úplne nabité. Svetelný krúžok zhasne 30 minút po úplnom nabití strojčeka OneBlade, aby sa šetrila energia.
Po pripojení cez Bluetooth môžete presný percentuálny stav batérie zistiť v aplikácii OneBlade.
Viaceré modely strojčeka OneBlade majú jednu LED kontrolku nabíjania na rukoväti.
Ak LED kontrolka svieti nepretržite hneď, ako pripojíte strojček OneBlade k zdroju napájania, LED kontrolka signalizuje len to, že zariadenie prijíma energiu. LED kontrolka sa nezmení, čo znamená, že strojček OneBlade je úplne nabitý. Ak váš strojček OneBlade zodpovedá tomuto opisu, pozrite si návod na používanie, aby ste zistili, ako dlho by ste mali zariadenie nabíjať.
Ak LED kontrolka na rukoväti strojčeka OneBlade bliká po pripojení k zdroju napájania, bude blikať aj počas nabíjania a po úplnom nabití zariadenia zostane svietiť. LED kontrolka zhasne 30 minút po nabití strojčeka OneBlade, aby sa šetrila energia.
Ak je na zástrčke/adaptéri vášho zariadenia OneBlade LED kontrolka, po pripojení k zdroju napájania bude nepretržite svietiť a nebude sa meniť, aby signalizovala, že zariadenie OneBlade je úplne nabité.
Ak váš strojček OneBlade zodpovedá tomuto opisu, pozrite si návod na používanie, aby ste zistili, ako dlho by ste mali zariadenie nabíjať.
Percentuálna úroveň nabitia batérie na rukoväti strojčeka OneBlade sa bude počas nabíjania zvyšovať. Zariadenie je úplne nabité, keď percentuálna úroveň dosiahne 100 %.
Ak je batéria strojčeka OneBlade takmer vybitá, po pripojení zariadenia k zdroju napájania bude blikať najnižšia čiarka nabíjania. Keď je batéria nabitá na 1/3, najnižšia čiarka zostane svietiť a začne blikať druhá čiarka.
Táto sekvencia bude pokračovať, kým nebudú nepretržite svietiť všetky 3 čiarky, čo znamená, že strojček OneBlade je úplne nabitý. Čiarky nabíjania zhasnú 30 minút po nabití strojčeka OneBlade, aby sa šetrila energia.
Odporúčaný čas nabíjania pre váš model strojčeka OneBlade (zvyčajne 8 hodín) nájdete v návode na používanie.
Ak si nie ste istí, či sa strojček Philips OneBlade nabíja, skúste ho zapnúť, keď je pripojený k zdroju napájania. Ak sa nezapne, znamená to, že sa nabíja.
Všetky modely strojčeka Philips OneBlade totiž obsahujú bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje ich zapnutiu počas nabíjania. Tým sa minimalizuje riziko namočenia produktu (napr. pri použití na mokré holenie) počas pripojenia k zdroju napájania.
Poznámka: ak má váš model strojčeka OneBlade LED kontrolku alebo digitálny indikátor nabíjania na rukoväti, bude to tiež znamenať, že produkt sa nabíja.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:QP1424/65 , QP1424/20 , QP6506/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›