Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Z bezpečnostných dôvodov je strojček OneBlade navrhnutý tak, aby fungoval len bez kábla. Dôvodom je, že strojček OneBlade sa dá používať na mokré aj suché holenie. Používanie strojčeka OneBlade s vodou pri zapojení do elektriny môže byť veľmi nebezpečné. Aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám, zariadenie nefunguje, keď je zapojené do elektrickej zásuvky.
Majte na pamäti, že adaptér Philips HQ87 pre strojček OneBlade je odolný voči striekajúcej vode. To znamená, že zariadenie môže byť vystavené striekajúcej vode, ale nemôže byť vystavené priamemu kontaktu s vodou dlhší čas. Preto pri nabíjaní strojčeka OneBlade dbajte na to, aby strojček aj adaptér neboli v blízkosti vody alebo akéhokoľvek mokrého povrchu.
Z bezpečnostných dôvodov je strojček OneBlade navrhnutý tak, aby fungoval len bez kábla.
Dôvodom je, že strojček Philips OneBlade sa dá používať na mokré aj suché holenie. Používanie s vodou pri zapojení do elektriny môže byť veľmi nebezpečné. Aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám, zariadenie nefunguje, keď je zapojené do elektrickej zásuvky.
Majte tiež na pamäti, že adaptér strojčeka OneBlade nie je odolný voči striekajúcej vode. Preto pri nabíjaní strojčeka OneBlade dbajte na to, aby strojček aj adaptér neboli v blízkosti vody alebo akéhokoľvek mokrého povrchu. Ak má váš strojček OneBlade kryt nabíjacieho portu, pred namočením rukoväte sa uistite, že kryt je pevne zatvorený.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›