Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?

Telové zastrihávače Philips majú na rukoväti vylisované alebo vytlačené ikony, ktoré signalizujú, či ich možno čistiť alebo opláchnuť vodou. Tieto ikony nemusia byť okamžite viditeľné, preto ich vždy kontrolujte na dobre osvetlenom mieste. V dokumentoch dodaných s vaším produktom sa tiež uvádza, či sa dá čistiť vodou.

  • Ak má váš produkt ikonu prečiarknutého kohútika, nesmie sa opláchnuť ani čistiť vodou, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia. 
  • Ak má váš produkt ikonu kohútika alebo sprchy, môže sa opláchnuť alebo vyčistiť vodou.

Poznámka: V prípade niektorých produktov možno odnímateľné hrebeňové nástavce a strihacie zuby umývať, zatiaľ čo rukoväť nie. Podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej s vaším produktom.

Ikona prečiarknutého kohútika, ikona kohútika a ikona sprchy.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: MG9690/30 , MG3915/15 , NT1620/15 .

