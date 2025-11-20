Telové zastrihávače Philips majú na rukoväti vylisované alebo vytlačené ikony, ktoré signalizujú, či ich možno čistiť alebo opláchnuť vodou. Tieto ikony nemusia byť okamžite viditeľné, preto ich vždy kontrolujte na dobre osvetlenom mieste. V dokumentoch dodaných s vaším produktom sa tiež uvádza, či sa dá čistiť vodou.
Poznámka: V prípade niektorých produktov možno odnímateľné hrebeňové nástavce a strihacie zuby umývať, zatiaľ čo rukoväť nie. Podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej s vaším produktom.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: MG9690/30 , MG3915/15 , NT1620/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
Ako si mám ostrihať vlasy pomocou vlasového alebo telového zastrihávača Philips?
Čo znamenajú symboly na telovom zastrihávači Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Kde nájdem model alebo sériové číslo svojho zastrihávača alebo strihača Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?