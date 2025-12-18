Ako vyčistím holiaci strojček Philips?

Holiaci strojček Philips čistite pravidelne, aby ste zaistili, že zostane v špičkovom stave a zakaždým poskytne skvelé oholenie. Nižšie nájdete vysvetlenie, ako to urobiť, a podrobnejšie pokyny nájdete v návode na používanie dodanom s holiacim strojčekom.
Ak sa výkon holiaceho strojčeka Philips znížil, pozrite si časť „Dôkladné čistenie“ nižšie.
Pozrite si toto video, kde nájdete prehľad informácií uvedených v tomto článku. Povoľte titulky na YouTube, aby ste videli text videa vo svojom vlastnom jazyku.
Zatiaľ čo modely holiacich strojčekov sa líšia, pre všetky holiace strojčeky Philips platia rovnaké zásady. Viac informácií nájdete v časti nižšie.
Pred čistením vždy skontrolujte, či je vodotesný, aby ste predišli poškodeniu holiaceho strojčeka. Vodotesné holiace strojčeky majú na rukoväti malý kohútik (obrázok 1) alebo symbol vane (obrázok 2). Ak je na rukoväti vytlačený preškrtnutý kohútik (obrázok 3), nesmie sa čistiť vodou.
Pred čistením odpojte holiaci strojček z elektrickej zásuvky.
Spoločnosť Philips odporúča po každom holení rýchlo očistiť holiaci strojček, aby sa minimalizovalo nahromadenie chĺpkov a nečistôt okolo holiacich hláv.
Vodotesné holiace strojčeky: Zapnite holiaci strojček a celú holiacu jednotku (hornú časť holiaceho strojčeka) opláchnite teplou tečúcou vodou. Vypnite holiaci strojček.
V závislosti od modelu holiaceho strojčeka môžete holiacu jednotku otvoriť stlačením uvoľňovacieho tlačidla alebo jemným potiahnutím hornej časti. Jej otvorenie umožňuje opláchnuť vnútro holiacej jednotky. Pred ďalším holením nechajte všetko vyschnúť na vzduchu. Nižšie uvedené obrázky ukazujú, ako čistiť dva bežné vodotesné modely holiacich strojčekov.
Nevodotesné holiace strojčeky: Keď je holiaci strojček vypnutý, fúknite do hornej časti holiacej jednotky, aby ste odstránili uvoľnené chĺpky a nečistoty.
V závislosti od modelu holiaceho strojčeka môžete holiacu jednotku otvoriť stlačením uvoľňovacieho tlačidla alebo jemným potiahnutím hornej časti. Jej otvorenie umožňuje očistiť vnútro holiacej jednotky. Môžete to urobiť pomocou čistiacej kefky, ktorá je súčasťou holiaceho strojčeka, alebo pomocou čistého, mäkkého štetca (alebo podobne).
Ak máte systém SmartClean alebo kazetu Quick Clean Pod na holiaci strojček Philips, môžete ju použiť na jeho čistenie a osvieženie po každom holení. Používanie čistiaceho systému nahrádza bežný postup čistenia uvedený v časti vyššie.
Dôkladné čistenie je však stále potrebné raz za mesiac (pozri podrobnosti nižšie).
Spoločnosť Philips odporúča dôkladne očistiť holiaci strojček aspoň raz za mesiac alebo vždy, keď sa výkon holenia zníži. Ak chcete holiaci strojček dôkladne očistiť, musíte vybrať holiace hlavy.
Nižšie nájdete ilustrácie znázorňujúce, ako vybrať a očistiť holiace hlavy pre dva bežné typy holiacich strojčekov Philips. Podrobné pokyny týkajúce sa holiaceho strojčeka nájdete v často kladených otázkach „Ako odmontovať holiace hlavy holiaceho strojčeka Philips“ alebo v návode na používanie.
Vodeodolné holiace strojčeky: Po vybratí holiacich hláv môžete strihacie nástroje a kryty čistiť samostatne. Upozorňujeme, že každý strihací nástroj a kryt tvoria jednu súpravu, preto dbajte na to, aby ste ich nezamenili. Po očistení nechajte všetky časti pred ďalším holením uschnúť na vzduchu.
Suché holiace strojčeky: Po vybratí holiacich hláv použite priloženú čistiacu kefku (alebo inú jemnú, čistú kefku). Strihací nástroj vyberte z krytu a odstráňte všetky viditeľné chĺpky. Upozorňujeme, že každý strihací nástroj a kryt tvoria jednu súpravu, preto dbajte na to, aby ste ich nezamenili.
Na zabezpečenie dôkladnejšej hygieny holiaceho strojčeka môžete použiť nabíjačku Philips UV Power Charger a UV kocku v spojení s pravidelným a dôkladným čistením (ako je podrobne uvedené v častiach vyššie).
Pred použitím UV príslušenstva nechajte holiaci strojček vyschnúť.
Poznámka: UV nabíjačka a UV kocka sú kompatibilné len so špecifickými modelmi holiacich strojčekov. Toto príslušenstvo pomáha odstrániť baktérie z holiaceho strojčeka, ale nie je určené ako náhrada za čistenie.
Ak je holiaci strojček Philips vybavený výklopným zastrihávačom alebo nasúvateľnými nadstavcami, ako je nadstavec na presné zastrihávanie, nadstavec na úpravu brady alebo zastrihávač chĺpkov v nose, všetky tieto nadstavce sa môžu čistiť pod tečúcou teplou vodou.
Pred ďalším použitím nechajte nadstavce uschnúť na vzduchu.
Tip: Ak chcete zaistiť optimálny výkon, každých šesť mesiacov namažte zuby výsuvného zastrihávača kvapkou minerálneho oleja.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:XP9407/37 , XP9400/31 , XP9403/31 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›