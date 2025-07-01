Ktoré zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou Sonicare/Sonicare for Kids?

Aplikácia Philips Sonicare je k dispozícii vo väčšine smartfónov, pokiaľ operačný systém (OS) spĺňa nižšie uvedené minimálne požiadavky.
Android: Android 12 a novší
Apple: iOS 17 a novší
Aplikácia Philips Sonicare for Kids je k dispozícii vo väčšine smartfónov a tabletov, pokiaľ operačný systém (OS) spĺňa nižšie uvedené minimálne požiadavky.
Android: Android 8 a novší
Apple: iOS 12 a novší
Zariadenia, ktoré sú rootované alebo sa v nich obišli obmedzenia výrobcu, nie sú podporované v žiadnej aplikácii. Podporované nie sú ani zariadenia značky Huawei bez ohľadu na ich operačný systém.
Aplikácie si môžete stiahnuť z obchodu Google Play alebo obchodu Apple iOS.
