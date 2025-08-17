Ako môžem používať strojček OneBlade na tele?

Strojček Philips OneBlade môžete používať na zastrihávanie, holenie a tvarovanie chĺpkov na tele, a to aj v intímnych oblastiach. Na holenie väčších častí tela, ako sú nohy, ruky alebo trup, môžete použiť bežnú čepeľ strojčeka OneBlade s ľubovoľnými nadstavcami. Na zastrihávanie a holenie citlivých oblastí, ako sú slabiny alebo podpazušie, použite nižšie uvedené nástavce.
Tip: Súpravu na telo pre strojček OneBlade si môžete zakúpiť v našom e-shope. Súprava na telo je kompatibilná so všetkými modelmi strojčeka OneBlade vrátane OneBlade Pro a OneBlade Norelco.
Poznámka: Strojček Philips OneBlade je navrhnutý na zastrihávanie a holenie chĺpkov na tvári a tele. Nie je určený na zastrihávanie alebo holenie vlasov na hlave (pokožke hlavy). Ak chcete nájsť výrobok vhodný pre vlasy na hlave, pozrite si ponuku strihačov vlasov a multifunkčných telových zastrihávačov Philips.
Čepele Philips OneBlade Intimate poskytujú dôkladné oholenie a zároveň znižujú pravdepodobnosť poškriabania a porezania.
Rady na holenie pre mužov: Pri holení mieška je dôležité, aby ste si prstami voľnej ruky napli kožu a držali ju čo najviac napnutú. Vďaka tomu sa čepeľ pohybuje po hladkom povrchu, čo prináša lepšie výsledky holenia a znižuje riziko porezania. Miešok si hoľte po jednotlivých častiach a dbajte na to, aby bola koža napnutá a čo najmenej pokrčená.
Rady na holenie pre ženy: Pri holení vnútornej strany vonkajších pyskov dbajte na to, aby ste si vonkajšie pysky natiahli tak, aby sa čepeľ nemohla dostať do kontaktu s vnútornými pyskami. Chráňte si vnútorné pysky voľnou rukou.
Pri holení pomocou nástavca na ochranu pokožky postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Pripevnite čepeľ Intimate k rukoväti strojčeka OneBlade. 2. Zapnite zariadenie stlačením vypínača. 3. Voľnou rukou potiahnite dvomi prstami za malú oblasť kože, aby ste ju natiahli a chĺpky boli vo vzpriamenej polohe. Čepeľ prikladajte len na úplne natiahnutú pokožku. Viac informácií nájdete v tipoch uvedených vyššie. 4. Uistite sa, že čepeľ sa úplne dotýka pokožky a nedržíte ju pod uhlom. 5. Zariadením pomaly pohybujte a miernym tlakom. Počas holenia dbajte na to, aby vaša pokožka zostala napnutá počas celého holenia.
Po dokončení holenia zariadenie vypnite a dôkladne ho vyčistite.
Podrobné pokyny nájdete v článku s otázkou Ako vyčistiť strojček OneBlade?.
Pri zastrihávaní a holení citlivých oblastí sa dbajte na to, aby ste si chĺpky najskôr umyli. Chránič na citlivú pokožku umožňuje dôkladné oholenie a zároveň znižuje možnosť poškriabania a porezania.
Používanie chrániča na citlivú pokožku:
1. Nasaďte chránič na citlivú pokožku na čepeľ zariadenia a jemne naň zatlačte, kým nezacvakne na miesto.
2. So strojčekom OneBlade vykonávajte plynulé a stabilné pohyby. Pohybujte holiacim strojčekom tam a späť, aby ste zachytili chĺpky rastúce v rôznych smeroch. V prípade potreby si voľnou rukou natiahnite pokožku, aby ste si oholili nerovné oblasti, ako je napríklad miešok.
3. Po dokončení holenia odpojte nástavec od zariadenia. Nástavec aj strojček OneBlade opláchnite a vyčistite vlažnou vodou.
Hrebeňový nástavec na telo zastriháva chĺpky na tele na dĺžku 5 mm. Z hygienických dôvodov nepoužívajte ten istý hrebeňový nástavec na tvár a iné časti tela.
Používanie hrebeňového nástavca na telo:
1. Nasaďte hrebeňový nástavec na telo na čepeľ strojčeka OneBlade a jemne naň zatlačte, kým nezacvakne na miesto. 2. Ohoľte sa s nasadeným hrebeňovým nástavcom na telo. Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu sa hoľte proti smeru rastu chĺpkov. 3. Po dokončení holenia odpojte nástavec od zariadenia. Nástavec aj strojček OneBlade opláchnite a vyčistite vlažnou vodou.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›