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Čo znamenajú symboly na telovom zastrihávači Philips?

Ak vás zaujíma, čo znamenajú kontrolky a symboly na zariadení Philips na starostlivosť o zovňajšok mužov, prečítajte si našu odpoveď nižšie.
 

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: MG9690/30 , MG3915/15 , MG3940/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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