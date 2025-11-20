Čo znamenajú symboly na telovom zastrihávači Philips?
Ak vás zaujíma, čo znamenajú kontrolky a symboly na zariadení Philips na starostlivosť o zovňajšok mužov, prečítajte si našu odpoveď nižšie.
Na väčšine strihačov vlasov a zastrihávačov Philips sa nachádzajú indikácie a kontrolky nabíjania, ktoré signalizujú, kedy je potrebné zariadenie nabiť a kedy je úplne nabité. V závislosti od zariadenia sa indikácie nabíjania môžu zobrazovať rôznymi spôsobmi, ako je znázornené na nasledovnom obrázku. Niektoré zariadenia na úpravu zovňajšku nemajú žiadnu indikáciu nabíjania. V takom prípade skontrolujte nabíjačku zariadenia, či obsahuje kontrolku. Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je nabíjačka pripojená k zdroju napájania. Pri týchto produktoch dodržujte odporúčaný čas nabíjania podľa pokynov v návode na používanie.
Niektoré zariadenia na úpravu zovňajšku sú vybavené funkciou cestovného zámku, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu zariadenia počas cestovania.
Ak chcete aktivovať cestovný zámok, podržte stlačený vypínač na 3 sekundy. Symbol zámku krátko zabliká, čím signalizuje, že zariadenie je uzamknuté. Ak sa ho pokúsite zapnúť, nezapne sa, ale bude blikať symbol cestovného zámku ako pripomenutie, aby ste ho deaktivovali.
Ak chcete cestovný zámok deaktivovať, znova podržte stlačený vypínač na 3 sekundy. Symbol znovu krátko zabliká a potom sa zastrihávač zapne.
Niektoré zariadenia majú funkciu cestovného zámku bez viditeľného indikátora. Uzamykanie a odomykanie týchto zariadení funguje podobne ako pri zariadeniach s indikátorom cestovného zámku. Funkciu uzamknutia aktivujete alebo deaktivujete podržaním vypínača stlačeného vypínača na 3 sekundy.
Niektoré strihače vlasov a multifunkčné zastrihávače Philips sú vybavené režimom Turbo. Na strihači je to zvyčajne označené symbolom v tvare písmena T. Toto tlačidlo stlačte, keď potrebujete extra výkon zastrihávača. Môže yo byť užitočné pri zastrihávaní veľmi hustých vlasov.
Zariadenie so symbolom dieťaťa má tichý režim. Tichý režim poskytuje príjemnejšie zastrihávanie pre deti. Počas zastrihávania môžete spustiť tichý režim, ktorý zníži rýchlosť otáčania zastrihávača, aby bolo zastrihávanie tichšie.
Ak sa na vašom zariadení na úpravu zovňajšku bliká symbol kvapky oleja, je to upozornenie, aby ste zariadenie naolejovali. Zastrihávače by ste mali pravidelne čistiť a premazávať olejom, ktorý je súčasťou balenia, alebo olejom na šijacie stroje. V závislosti od zariadenia na úpravu zovňajšku sa na ňom môžu nachádzať aj iné symboly, ktoré sú vytlačené alebo blikajú. Viac informácií o vašom modeli nájdete v návode na používanie alebo sa s nami skontaktujte.
Pozrite si nasledujúce video a zistite, ako používať náš najnovší zastrihávač brady Philips Prestige s jedinečným zabudovaným hrebeňovým nástavcom. Majte na pamäti, že v závislosti od typu modelu sa funkcie holiaceho strojčeka budú líšiť.
Niektoré zastrihávače Philips fungujú na jednorazové batérie. Pred vložením alebo výmenou batérií v zastrihávači sa uistite, že vaše ruky a zariadenie sú suché.
Priestor pre batérie sa nachádza v rukoväti. Ak chcete vymeniť batérie, priestor pre batérie je možné jednoducho otvoriť zarovnaním označení symbolov podľa pokynov uvedených nižšie.
1. Ak chcete odstrániť kryt priestoru pre batérie, otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým indikátor nastavenia (V) nebude ukazovať na indikáciu „odomknuté“ (Ʌ) (obr. 4). 2. Stiahnite kryt priestoru pre batérie z rukoväte (obr. 5). 3. Vložte batériu alebo batérie do priestoru pre batérie (obr. 6). Uistite sa, že póly + a – batérie sú v správnom smere. 4. Kryt priečinka pre batérie nasuňte späť na rukoväť (obr. 7). 5. Otáčajte krytom priečinka pre batérie proti smeru hodinových ručičiek, kým indikátor nastavenia (V) neukazuje na indiáciu „uzamknuté“ (I) (obr. 8).
Logo alebo tlačidlo uvoľnenia označuje miesto, ktoré treba stlačiť na odstránenie strihacej jednotky alebo nástavcov. Opatrne stlačte symbol uvoľnenia a zároveň pomaly vyťahujte strihaciu jednotku alebo nástavec zo zariadenia.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:MG9690/30 , MG3915/15 , MG3940/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›