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Ako si mám ostrihať vlasy pomocou vlasového alebo telového zastrihávača Philips?

Zastrihávače vlasov Philips sú ideálne na strihanie vlastných vlasov alebo vlasov priateľov či členov rodiny. V tomto článku uvádzame podrobnosti o tom, ako si ostrihať vlasy, ako aj niekoľko praktických tipov.

Poznámka: Niektoré multifunkčné telové zastrihávače Philips obsahujú nástavce na strihanie vlasov na hlave. Informácie v tomto článku sa vzťahujú aj na multifunkčné zastrihávače, ale možno budete musieť rady upraviť tak, aby boli vhodné pre vaše zariadenie.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: MG9690/30 , MG3915/15 , MG3920/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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