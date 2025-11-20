Ako si mám ostrihať vlasy pomocou vlasového alebo telového zastrihávača Philips?
Zastrihávače vlasov Philips sú ideálne na strihanie vlastných vlasov alebo vlasov priateľov či členov rodiny. V tomto článku uvádzame podrobnosti o tom, ako si ostrihať vlasy, ako aj niekoľko praktických tipov.
Poznámka: Niektoré multifunkčné telové zastrihávače Philips obsahujú nástavce na strihanie vlasov na hlave. Informácie v tomto článku sa vzťahujú aj na multifunkčné zastrihávače, ale možno budete musieť rady upraviť tak, aby boli vhodné pre vaše zariadenie.
Pred strihaním vlasov sa uistite, že máte všetko správne vybavenie. Budete potrebovať strihač vlasov alebo multifukčný strojček Philips s nástavcami na strihanie vlasov, zrkadlo a plášť alebo uterák na zakrytie krku a ramien počas strihania.
Zastrihávanie mokrých vlasov je zložitejšie, pretože majú tendenciu prilepiť sa na pokožku a prístroj ich môže vynechať. Preto odporúčame strihať vlasy, keď sú úplne suché.
Rozčešte si vlasy v smere ich prirodzeného rastu.
Ak striháte vlasy niekomu inému, jeho hlava by mala byť na rovnakej úrovni ako váš hrudník. Vďaka tomu sú všetky časti hlavy dobre viditeľné a ľahko dostupné.
Poznámka: Zastrihávače brady sú určené len na zastrihávanie brady a fúzov. Neodporúčame ich používať na iné časti tela, napríklad na hlavu. Nedosiahnete totiž požadované výsledky a môže dôjsť aj k poškodeniu pokožky.
1. Nasaďte požadovaný hrebeňový nástavec na rukoväť strihača. Ak nástavce nie sú správne nasadené, zastrihávač nemusí fungovať alebo poskytovať požadované výsledky.
2. Nastavte požadovanú dĺžku. Môžete to urobiť otočením kolieska na nastavenie dĺžky alebo pripojením správneho nasúvacieho hrebeňového nástavca. Začnite zastrihávať pri väčšom nastavení dĺžky, aby ste sa oboznámili so zariadením, a postupne znižujte nastavenie dĺžky, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku vlasov.
3. Zapnite zariadenie.
4. Zariadením pohybujte jemne a rovnomerne, s ľahkým tlakom proti smeru rastu vlasov. Dbajte na to, aby plochá časť hrebeňového nástavca zostala vždy v kontakte s pokožkou, aby ste dosiahli rovnomerný výsledok.
5. Zastrihávač netlačte príliš silno na pokožku hlavy či tela. Môže sa stať, že omylom zmeníte nastavenia, čo môže mať za následok nerovnomerné zastrihnutie.
Zastrihávač používajte bez zastrihávacieho hrebeňového nástavca na zastrihávanie vlasov blízko pokožky (približne 0,5 mm) alebo na tvarovanie línie na krku a pri ušiach tak, že ho budete držať pod uhlom 90 stupňov. Pohybujte strojčekom proti smeru rastu vlasov dobre kontrolovanými pohybmi. Ak chcete odstrániť nepoddajné vlasy, skúste strojčekom pohybovať rôznymi smermi. Pri zastrihávaní bez hrebeňového nástavca buďte opatrní, pretože strihacia jednotka odstráni všetky vlasy, ktorých sa dotkne.
6. Vlasy sa môžu zhromažďovať v zásobníku na ostrihané vlasy a na hrebeňovom nástavci. Medzi jednotlivými ťahmi vlasy pravidelne vytriasajte. Po dokončení zariadenie vypnite a vyčistite samotné zariadenie, hrebeňové nástavce a zásobník na ostrihané vlasy. Zariadenie očistite po každom použití. .
Spoločnosť Philips má špeciálne zastrihávače vlasov určené pre deti. Pri ich používaní postupujte podľa rovnakých pokynov ako pri strihacích strojčekoch pre dospelých, ale dbajte na niektoré ďalšie veci.
Pre optimálnu bezpečnosť vám odporúčame používať detský strihač vlasov vždy s hrebeňovým nástavcom.
Po vyčistení strihača naneste kvapku oleja na jeho strihacie zuby.
Pozrite si náš videonávod, ako doma urobiť strih na ježka „buzz cut“ pomocou strihačov vlasov Philips.
Pozrite si náš videonávod, ako doma urobiť krátky strih „crew cut“ pomocou strihačov vlasov Philips.
Strihacia jednotka je hlavnou jednotkou telového holiaceho strojčeka Philips. Má krátke, ostré hrany, ktoré umožňujú rýchle a čisté zastrihávanie.
Zastrihávač používajte bez zastrihávacieho hrebeňového nástavca na zastrihávanie vlasov blízko pokožky (na dĺžku približne 0,5 mm) alebo na tvarovanie línií na krku a pri ušiach tak, že ho budete držať pod uhlom 90 stupňov k pokožke.
Pri zastrihávaní bez nasadeného hrebeňového nástavca odporúčame:
Dávajte pozor na okraje strihacích zubov.
Upozorňujeme, že strihacia jednotka odstráni každý vlas, ktorého sa dotkne.
Pohybujte strojčekom proti smeru rastu vlasov dobre kontrolovanými pohybmi a jemným tlakom.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:MG9690/30 , MG3915/15 , MG3920/15 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›