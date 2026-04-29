Ako sa zostavuje manuálna odsávačka mlieka Philips Avent?
Tento článok sa týka odsávačiek mlieka Philips Avent uvedených nižšie.
Pri zostavovaní manuálnej odsávačky mlieka Philips Avent postupujte podľa uvedených krokov.
Poznámka: Pred použitím vyčistite a vydezinfikujte všetky diely odsávačky mlieka, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom.
Zospodu vložte (biely) ventil do tela odsávačky. Ventil zatlačte čo najhlbšie (obrázok 1).
Telo odsávačky naskrutkujte na fľašu v smere hodinových ručičiek, tak aby bolo pevne pripevnené (obrázok 2).
Vložte stopku do silikónovej membrány. Uistite sa, že stopka je úplne zatlačená (obrázok 3).
Zvrchu vložte do tela odsávačky silikónovú membránu. Zatlačte ju prstami a skontrolujte, či membrána dosadá po celom obvode okraja tela odsávačky, aby sa zaistilo dokonalé utesnenie (obrázok 4).
Pripevnite rukoväť na membránu so stopkou nasunutím otvoru v rukoväti na koniec stopky. Zatlačte rukoväť na telo odsávačky, kým nezacvakne na miesto (obrázok 5).
Vložte vankúšik do tela odsávačky a presvedčte sa, či jeho okraj zakrýva telo odsávačky. Vnútornú časť vankúšika zatlačte do lievika proti línii označenej šípkou a uistite sa, že okraj vankúšika riadne utesňuje telo odsávačky po celom obvode (obrázok 6). Len pre manuálnu odsávačku mlieka Essential SCF417: Stlačením medzi lupeňmi odstráňte zachytený vzduch.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:SCF430/16 , SCF430/13 , SCF430/10 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›