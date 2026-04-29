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Ako sa zostavuje manuálna odsávačka mlieka Philips Avent?

Tento článok sa týka odsávačiek mlieka Philips Avent uvedených nižšie. 
 
Pri zostavovaní manuálnej odsávačky mlieka Philips Avent postupujte podľa uvedených krokov.

Poznámka: Pred použitím vyčistite a vydezinfikujte všetky diely odsávačky mlieka, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom.

Ako sa zostavuje manuálna odsávačka mlieka Philips Avent?

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SCF430/16 , SCF430/13 , SCF430/10 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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