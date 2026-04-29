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Ako sa používa manuálna odsávačka mlieka Philips Avent?

Ak neviete, ako používať manuálnu odsávačku mlieka Philips Avent, prečítajte si náš návod nižšie.

Odsávačku mlieka rozoberte a pred prvým použitím aj po každom ďalšom použití vyčistite a vydezinfikujte všetky jej diely.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SCF430/16 , SCF430/13 , SCF430/10 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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