Ako sa používa manuálna odsávačka mlieka Philips Avent?
Ak neviete, ako používať manuálnu odsávačku mlieka Philips Avent, prečítajte si náš návod nižšie.
Odsávačku mlieka rozoberte a pred prvým použitím aj po každom ďalšom použití vyčistite a vydezinfikujte všetky jej diely.
Poznámka: Odsávačku mlieka používajte vždy v kombinácii s vankúšikom.
Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou a skontrolujte, či sú vaše prsia čisté.
Pritlačte zostavené telo odsávačky na prsník. Dbajte na to, aby sa bradavka nachádzala v strede, a pomocou vankúšika sa tak vytvorilo vzduchotesné spojenie.
Začnite jemne stláčať rukoväť, kým na prsníku nepocítite podtlak (pozri obrázok nižšie). Potom nechajte rukoväť vrátiť sa do východiskovej polohy. Zopakujte tento krok 5- alebo 6-krát rýchlo za sebou, aby ste iniciovali spúšťací reflex.
Poznámka: Rukoväť nestláčajte úplne na doraz. Stláčajte ju len potiaľ, kým sa cítite komfortne. Mlieko začne čoskoro tiecť, aj keď nepoužívate najsilnejší podtlak, ktorý odsávačka dokáže vytvoriť.
Keď mlieko začne tiecť, začnite odsávať v pomalšom rytme. Stlačte rukoväť a chvíľu ju podržte stlačenú, než ju necháte vrátiť sa do východiskovej polohy. Pokračujte v tomto rytme, kým mlieko tečie. Ak si unavíte ruku, skúste použiť druhú ruku alebo odsávať z druhého prsníka.
Poznámka: Netrápte sa, ak mlieko nezačne tiecť okamžite. Uvoľnite sa a pokračujte v odsávaní. Občasná zmena polohy odsávačky na prsníku môže tiež pomôcť stimulovať tok mlieka.
Pokračujte v odsávaní, kým nepocítite, že máte prsník prázdny.
Po dokončení odsávania opatrne oddeľte odsávačku od prsníka a odskrutkujte fľašu z tela odsávačky. Vyčistite ostatné použité diely odsávačky mlieka.
Ak máte stále problémy s používaním manuálnej odsávačky mlieka Philips Avent, obráťte sa na nás a požiadajte o ďalšiu pomoc.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:SCF430/16 , SCF430/13 , SCF430/10 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›