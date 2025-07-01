Ako mám skladovať odsaté materské mlieko?

Materské mlieko môžete uchovávať v chladničke (pri teplote pod 4 ⁰C/39 ⁰F) až 4 dni alebo v mrazničke (pri teplote pod -18 ⁰C/0 ⁰F) 6 – 12 mesiacov, a to vo fľaši, poháriku alebo vrecku na uskladnenie materského mlieka Philips Avent. Pre dlhodobé skladovanie sa odporúča hlboké zmrazenie (teplota pod -20 ⁰C/-4 ⁰F).

Keď beriete materské mlieko niekam so sebou, použite ho do 4 hodín.

Nižšie si pozrite odporúčané skladovacie teploty a kde kúpiť príslušenstvo na uskladnenie

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SCF531/11 , SCF552/11 , SCF532/11 .

