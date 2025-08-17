Ako pripojím nástavce k svojmu strojčeku Philips OneBlade?
Ak chcete zistiť, ako pripojiť a odstrániť hrebeňové nástavce, ochranné kryty a iné nástavce z vášho strojčeka Philips OneBlade, pozrite si nasledovné informácie.
Dobre vedieť: techniky nasadzovania a odstraňovania hrebeňových nástavcov a ochranných krytov sú rovnaké bez ohľadu na to, aký model strojčeka OneBlade máte (vrátane variantov, ktoré nie sú zobrazené na obrázku nižšie).
Hrebeňové nástavce na bradu s jednou dĺžkou sú určené na používanie na ochlpení tváre. Zostávajúca dĺžka fúzov po zastrihnutí (v milimetroch) je vytlačená na hrebeňovom nástavci.
V nasledujúcom videu je znázornený postup pripojenia a odpojenia hrebeňového nástavca. Hrebeňový nástavec zatlačte na čepeľ, až kým nezacvakne, aby počas používania nespadol.
Kompatibilita: hrebeňové nástavce na bradu s jednou dĺžkou sú kompatibilné so všetkými modelmi strojčeka OneBlade.
Nastaviteľné hrebeňové nástavce na bradu sú určené na používanie na ochlpení tváre. Zostávajúca dĺžka fúzov po zastrihnutí (v milimetroch) je vytlačená na voliči.
V nasledujúcom videu je znázornený postup pripevnenia a odpojenia dvoch typov nastaviteľných hrebeňových nástavcov. Pri pripájaní druhého typu nastaviteľného hrebeňového nástavca dbajte na to, aby sa malé háčiky na spodnej strane hrebeňového nástavca (najbližšie ku koncom zubov hrebeňového nástavca) zavesili nad hornú časť čepele.
Kompatibilita: prvý hrebeňový nástavec zobrazený vo videu je kompatibilný len so strojčekom OneBlade Pro (zobrazeným úplne vpravo na obrázku v prvej časti tohto článku). Druhý zobrazený hrebeňový nástavec je kompatibilný so všetkými modelmi strojčeka OneBlade.
Hrebeňový nástavec na telo a chránič kryt pokožky sú určené na používanie na ochlpenie tela. Zostávajúca dĺžka chĺpkov po zastrihnutí pomocou hrebeňového nástavca na telo je 5 mm. Chránič pokožky je navrhnutý tak, aby zabezpečil hladkú pokožku a zároveň ju chránil pred poškriabaním a porezaním.
V nasledujúcom videu je znázornený postup pripojenia a odpojenia nástavcov. Nástavce zatlačte na čepeľ, až kým nezacvaknú, aby počas používania nespadli.
Kompatibilita: hrebeňový nástavec na telo a chránič pokožky sú kompatibilné so všetkými modelmi strojčeka OneBlade.
Čepele OneBlade Intimate sa dodávajú s upevneným chráničom pokožky, ktorý umožňuje holiť si citlivé oblasti s vylepšenou ochranou pred poškriabaním a porezaním. Okrem toho je pre OneBlade Intimate k dispozícii hrebeňový nástavec/chránič na telo, ktorý umožňuje rýchlo a pohodlne zastrihávať chĺpky na tele.
V nasledujúcom videu je znázornený postup pripojenia čepele a hrebeňového nástavca na telo OneBlade Intimate.
Kompatibilita: Čepele OneBlade Intimate sú kompatibilné so všetkými modelmi strojčeka OneBlade. Hrebeňový nástavec na telo zobrazený v nasledujúcom videu je navrhnutý tak, aby sa umiestnil na chránič pokožky, a preto je kompatibilný len s čepeľami OneBlade Intimate.
Ochranný kryt je navrhnutý tak, aby zabránil poškodeniu čepele pri skladovaní alebo cestovaní so strojčekom Philips OneBlade.
V nasledujúcom videu je znázornený postup pripojenia a odpojenia ochranného krytu. Keď je kryt správne nasadený, ozve sa zacvaknutie.
Kompatibilita: existujú dve rôzne varianty ochranného krytu, jeden pre čepele 360 a druhý pre klasické čepele. Ak používate správny ochranný kryt pre typ svojej čepele, je kompatibilný bez ohľadu na to, ktorý model strojčeka OneBlade máte.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›