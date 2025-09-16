Čo znamenajú symboly na holiacom strojčeku Philips S9000?
Najnovšie modely holiaceho strojčeka Philips S9000 sa dodávajú v dvoch rôznych verziách. Ak chcete zistiť, akú verziu máte, skontrolujte na zadnej strane holiaceho strojčeka znaky /A alebo /B, ako je znázornené na obrázku nižšie.
Poznámka: Nižšie uvedené obrázky sa vzťahujú len na najnovšie modely holiacich strojčekov S9000. Ak vlastníte starší model S9000 alebo inú sériu holiacich strojčekov, pozrite si naše ďalšie články.
Keď je holiaci strojček vypnutý, môžete pomocou tlačidla hlavnej ponuky (ikona s tromi bodkami) prechádzať ponukou. Význam ikon ponuky nájdete nižšie:
Batéria: Aktuálna úroveň nabitia batérie holiaceho strojčeka.
Spätná väzba týkajúca sa pohybu: Skóre spätnej väzby pohybu od posledného holenia.
Cestovný zámok: Zobrazí sa, či je cestovný zámok zapnutý alebo nie. Ak chcete cestovný zámok zapnúť alebo vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo ponuky.
Párovanie cez rozhranie Bluetooth: Táto ikona indikuje stav párovania cez rozhranie Bluetooth holiaceho strojčeka.
Poznámka: Ikony uvedené vyššie sú viditeľné len vtedy, keď je holiaci strojček vypnutý.
Keď je holiaci strojček zapnutý, stlačením tlačidla hlavnej ponuky môžete prepínať medzi tromi nastaveniami snímača tlaku Pressure Guard. V závislosti od zvoleného nastavenia vám svetelný krúžok na holiacom strojčeku poskytne spätnú väzbu o plnom tlaku, spätnú väzbu o čiastočnom tlaku alebo spätnú väzbu o žiadnom tlaku.
Ak ste aktivovali spätnú väzbu pohybu prostredníctvom aplikácie, rukoväť holiaceho strojčeka vám po každom holení poskytne spätnú väzbu o pohybe a tlaku. Význam ikon spätnej väzby po holení nájdete nižšie:
Holiacim strojčekom ste vykonali dostatok krúživých pohybov a vyvíjaný tlak bol tiež správny.
Pri holení robte viac krúživých pohybov.
Pri holení ste aplikovali príliš malý (prvý obrázok) alebo príliš veľký (druhý obrázok) tlak.
Poznámka: Zo svetelného krúžka holiaceho strojčeka môžete získať aj spätnú väzbu o tlaku (ak je povolená). Podrobnejšiu spätnú väzbu možno nájsť v aplikácii.
Pomocou tlačidla hlavnej ponuky (ikona s tromi bodkami) prechádzajte ponukou. Význam ikon ponuky nájdete nižšie:
Batéria: Aktuálna úroveň nabitia batérie holiaceho strojčeka.
Snímač pohybu: Svoj zážitok z holenia môžete optimalizovať použitím správneho pohybu a úrovne tlaku. Táto položka zobrazuje hodnotenie posledného oholenia počtom hviezdičiek. Informuje o tom, či bol tlak a pohyb, ktorý ste použili počas holenia, dobrý alebo by sa dal zlepšiť. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí až po aktivácii tejto funkcie prostredníctvom nastavení aplikácie.
Cestovný zámok: Zobrazí sa, či je cestovný zámok zapnutý alebo nie. Ak chcete cestovný zámok zapnúť alebo vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo ponuky. Keď je cestovný zámok aktivovaný, technológia Bluetooth sa automaticky vypne a holiaci strojček bude v úspornom režime.
Svetelný krúžok: V tejto ponuke môžete deaktivovať alebo znova aktivovať spätnú väzbu svetelného krúžka. Ak tak chcete urobiť, prepínajte medzi položkami ponuky stláčaním tlačidla ponuky, kým sa nedostanete do ponuky „Svetlo zap.“ alebo „Svetlo vyp.“ a tlačidlo ponuky stlačte a podržte na 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí „Svetlo vyp.“ alebo „Svetlo zap.“.
Bluetooth: Tu môžete zrušiť párovanie holiaceho strojčeka a smartfónu. Poznámka: Ponuka Bluetooth sa zobrazí len vtedy, keď je holiaci strojček spárovaný so smartfónom.
Poznámka: Ikony uvedené vyššie sú viditeľné len vtedy, keď je holiaci strojček vypnutý.
Na rukoväti holiaceho strojčeka sa môže zobraziť symbol upozornenia alebo varovania. Význam každého z týchto symbolov, s číslami zodpovedajúcimi ikonám, nájdete nižšie:
Slabá batéria: Batéria holiaceho strojčeka je takmer slabá. Nabite holiaci strojček.
Pamäť je takmer plná: Úložisko údajov v holiacom strojčeku je takmer plné. Zosynchronizujte holiaci strojček s aplikáciou, aby ste predišli strate údajov.
Dôkladné čistenie: Holiaca jednotka je veľmi znečistená. Pred opätovným použitím holiaceho strojčeka ho dôkladne očistite podľa návodu na používanie.
Nesprávny napájací zdroj: Do holiaceho strojčeka bol vložený nesprávny napájací kábel alebo napájací zdroj. Použite napájací kábel alebo napájací zdroj, ktorý je súčasťou holiaceho strojčeka Philips.
Pred použitím ho odpojte zo siete: Pred použitím odpojte holiaci strojček od zdroja napájania.
Pripomenutie čistenia pomocou kazety Quick Clean Pod: Vykonajte rýchle čistenie strojčeka v kazete Quick Clean Pod.
Upozornenie na čistenie: Holiaci strojček očistite pod tečúcou vodou podľa návodu na používanie.
Čistenie prebieha: Proces čistenia v Quick Clean Pod práve prebieha. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas čistenia v sekundách.
Čistenie prerušené: Cyklus čistenia v kazete Quick Clean Pod bol pred dokončením zastavený.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:S9974/35 , S9975/55 , S9976/55 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›