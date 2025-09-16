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Čo znamenajú symboly na holiacom strojčeku Philips S9000?

Najnovšie modely holiaceho strojčeka Philips S9000 sa dodávajú v dvoch rôznych verziách. Ak chcete zistiť, akú verziu máte, skontrolujte na zadnej strane holiaceho strojčeka znaky /A alebo /B, ako je znázornené na obrázku nižšie.


Poznámka: Nižšie uvedené obrázky sa vzťahujú len na najnovšie modely holiacich strojčekov S9000. Ak vlastníte starší model S9000 alebo inú sériu holiacich strojčekov, pozrite si naše ďalšie články.

Čo znamenajú symboly na holiacom strojčeku Philips S9000?

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: S9974/35 , S9975/55 , S9976/55 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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