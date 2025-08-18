Kedy mám vymeniť čepeľ v strojčeku Philips OneBlade?

Skontrolujte indikátor opotrebovania na čepeli strojčeka OneBlade, aby ste zistili, kedy je potrebné čepeľ vymeniť. Keď je symbol výmeny jasne viditeľný, je čas na výmenu čepele. Každá čepeľ by mala v priemere vydržať približne štyri mesiace, ale môže sa to líšiť v závislosti od vašich zvyklostí holenia.
Stav čepele môžete sledovať aj v aplikácii Philips OneBlade.
Tip: Čepele OneBlade Intimate sa môžu líšiť od nižšie uvedených pokynov, pretože chránič pokožky môže zabrániť tomu, aby bol symbol výmeny viditeľný. Každá čepeľ je navrhnutá tak, aby vydržala približne štyri mesiace, ale tento čas sa líši v závislosti od vašich zvyklostí holenia a ak počas tohto času zaznamenáte zníženie výkonu, mali by ste čepeľ vymeniť.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›
Ako zistím, či je môj strojček Philips OneBlade úplne nabitý?
Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Môžem na nabíjanie strojčeka Philips OneBlade používať akýkoľvek USB adaptér?
Ako môžem používať strojček OneBlade na tele?