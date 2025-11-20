Podpora Philips Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Na zachovanie optimálneho výkonu vášho telového zastrihávača Philips je dôležité vyčistiť ho po každom použití. Na čistenie zastrihávača nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, drôtenky ani handričky, benzín, acetón atď.
Pozrite si nasledujúce pokyny na čistenie zastrihávača Philips.
Tip: Zastrihávač Philips po čistení skladujte s nasadeným hrebeňovým nástavcom alebo ochranným krytom, aby sa čepele chránili pred náhodným poškodením.
Umývateľné telové zastrihávače
Umývateľné telové zastrihávače majú na zadnej strane rukoväte alebo v návode na používanie symbol vodovodného kohútika.
Umývateľné telové zastrihávače so symbolom vodovodného kohútika možno čistiť vodou, no neznamená to, že ich môžete používať na strihanie alebo zastrihávanie vlasov či chlpov v sprche alebo vo vani.
Ak chcete tieto zariadenia vyčistiť, zložte nástavce a čepeľ a vyčistite priestor pod nimi vodou. Nepoužívajte mydlovú vodu ani žiadne čistiace prostriedky, pretože by mohli odstrániť ochranné mazivo na čepeli a ovplyvniť jej výkon. Pred opätovným pripojením nástavcov k zastrihávaču ich umyte a osušte samostatne. Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
Telové zastrihávače odolné voči sprchovaniu
Telové zastrihávače odolné voči sprchovaniu majú symbol sprchy/kúpeľa a možno ich bezpečne čistiť vodou a používať počas sprchovania alebo kúpania. Z bezpečnostných dôvodov sa tieto vodotesné zastrihávače môžu používať len bezšnúrovo a ak sú pripojené k elektrickej sieti, nezapnú sa.
Pred čistením sa uistite, že napájanie je vypnuté a spotrebič je odpojený zo zásuvky. Ak chcete tieto zariadenia vyčistiť, zložte z nich všetky hrebeňové nástavce a strihaciu jednotku. Hrebeňový nástavec a strihaciu jednotku očistite pod teplou tečúcou vodou. Prebytočnú vodu vytraste a nechajte diely úplne vyschnúť na vzduchu. Strihaciu jednotku nikdy nesušte uterákom ani utierkou, pretože by ste ju mohli poškodiť. Nepoužívajte mydlovú vodu ani žiadne čistiace prostriedky, pretože by mohli odstrániť ochranné mazivo na čepeli a ovplyvniť jej výkon. Podrobnejšie pokyny pre váš model nájdete v návode na používanie. Neumývateľné telové zastrihávače
Tieto zastrihávače majú symbol prečiarknutého kohútika, ktorý sa nachádza v návode na používanie alebo je vytlačený na zadnej strane rukoväte. Tieto spotrebiče sa nesmú umývať vodou. Pred čistením sa uistite, že napájanie je vypnuté a spotrebič je odpojený zo zásuvky. Odpojte zastrihávací hrebeňový nástavec a strihaciu jednotku od zariadenia. Strihaciu jednotku a vnútro zariadenia očistite pomocou dodaných čistiacich kefiek alebo vatového tampóna.
