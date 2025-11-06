Čo môžem použiť na nabíjanie svojich produktov Philips nabíjaných cez USB?

Ak nabíjate produkt Philips vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni), vždy používajte adaptér IPX4, aby ste zaistili bezpečné nabíjanie. IPX4 znamená, že adaptér je odolný voči striekajúcim kvapalinám.
Bez ohľadu na to, ktorý adaptér si vyberiete, uistite sa, že spĺňa nižšie uvedené požiadavky (tieto informácie sú zvyčajne vytlačené na samotnom adaptéri).
Vstupné napätie: 100 – 240 V.
Výstupné napätie: 5 V.
Výstupný výkon: 1 A alebo vyšší.
Vodotesnosť: IPX4* pre vlhké prostredie.
Značka schválenia: príslušná značka schválenia/certifikácie pre vašu krajinu (napr. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM atď.)
Dôležité: používanie necertifikovaného adaptéra môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo vážne zranenia. Pred čistením vodou vždy odpojte produkt od adaptéra.
*Tip: X v IPX4 je zástupný symbol a na jeho mieste sa môže v popise adaptéra objaviť iná číslica (napr. IP24 alebo IP44). Pokiaľ je druhá číslica po „IP“ „4“, adaptér je klasifikovaný ako odolný voči striekajúcim kvapalinám.