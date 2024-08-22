Prečo je prevádzkový čas mojej rodičovskej jednotky krátky?
Prevádzkový čas rodičovskej jednotky vášho detského monitora sa môže líšiť v závislosti od zvolených nastavení a spôsobu používania. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete maximalizovať prevádzkový čas rodičovskej jednotky.
Keď je videodisplej neustále zapnutý, rodičovská jednotka spotrebúva veľa energie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas, aktivujte v rodičovskej jednotke režim Eko.
Keď je aktivovaný režim Eko, displej a zvuk rodičovskej jednotky sa vypnú, ak za 20 sekúnd nedôjde k zaznamenaniu žiadneho zvuku. Kontrolka režimu Eko sa rozsvieti nazeleno, čo znamená, že režim Eko je aktivovaný. V režime Eko sa displej a zvukové prenosy úplne vypnú, aby sa ušetril prevádzkový čas batérie. Keď detská jednotka zaznamená zvuk, displej a zvuk na rodičovskej jednotke sa okamžite zapnú. Zvuky sa prenášajú do rodičovskej jednotky a kontrolky úrovne zvuku sa rozsvietia nazeleno. Kým nedôjde k zaznamenaniu zvuku, kontrolky úrovne zvuku zostávajú vypnuté.
Poznámka: Minimálna hladina zvuku, pri ktorej sa aktivuje zvuk a displej, je určená nastavením citlivosti.
Ak chcete aktivovať režim Eko, stlačte tlačidlo tohto režimu na bočnej strane rodičovskej jednotky.
Ak je jas nastavený na vysokú úroveň, rodičovská jednotka spotrebúva viac energie. Jas displeja môžete upraviť stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla.
Ak je hlasitosť nastavená na vysokú úroveň, rodičovská jednotka spotrebúva viac energie.
Hlasitosť rodičovskej jednotky môžete upraviť stlačením hornej alebo dolnej časti ovládacieho tlačidla.
Poznámka: Keď je ukazovateľ hlasitosti na minime, hlasitosť je stlmená. Na rodičovskej jednotke sa v stavovom riadku zobrazuje ikona stlmenia a z rodičovskej jednotky budete prijímať len upozornenia a video.
Ak je citlivosť nastavená na vysokú úroveň, rodičovská jednotka spotrebúva viac energie. Úroveň citlivosti detskej jednotky určuje, čo počujete cez rodičovskú jednotku. Keď je nastavená vysoká úroveň, budete počuť veľa zvukov vrátane jemných zvukov v pozadí. Keď je citlivosť nastavená na nízku úroveň, budete počuť len hlasnejšie zvuky.
Ak chcete citlivosť upraviť, stlačte pravú časť ovládacieho tlačidla, čím sa dostanete k nastaveniu úrovne citlivosti. Potom stlačením hornej alebo dolnej časti ovládacieho tlačidla vyberte požadovanú úroveň citlivosti.
Na nabíjanie batérie používajte originálny adaptér, aby sa udržiavala v dobrom stave.
Batéria sa postupne a veľmi pomaly vybíja, aj keď je rodičovská jednotka vypnutá.
Ak chcete batériu šetriť, vypnite rodičovskú jednotku, keď ju nepoužívate.
Odporúčame vám, aby ste rodičovskú jednotku nechávali v noci pripojenú k sieti. Ak sa batéria v noci vybije, rodičovská jednotka zapípa, čo vás môže zobudiť.
Kapacita batérie sa po dlhom používaní znižuje rovnako ako v prípade každého nabíjateľného elektronického zariadenia.
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely:SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›