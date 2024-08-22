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Prečo je prevádzkový čas mojej rodičovskej jednotky krátky?

Prevádzkový čas rodičovskej jednotky vášho detského monitora sa môže líšiť v závislosti od zvolených nastavení a spôsobu používania. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete maximalizovať prevádzkový čas rodičovskej jednotky.

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov  ›

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