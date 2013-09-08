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Tento produkt už nie je dostupný

LED monitor

196V3LAB/00

4.7

| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento atraktívny, štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom, a stereo reproduktory, ktoré zintenzívnia váš multimediálny zážitok – je to skvelá voľba!

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Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 18,5"/47 cm

Malá stopa, ktorá zapadne do každého životného štýlu

SmartContrast 10 000 000:1 umožňuje neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.

Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Velmi spokojená

spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor

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