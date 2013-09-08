Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Tento atraktívny, štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom, a stereo reproduktory, ktoré zintenzívnia váš multimediálny zážitok – je to skvelá voľba!
V Line
18,5"/47 cm
Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.
4.7
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor
kubalmar
27/08/2013
Česká republika
Velmi spokojená
spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB LED monitor