VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Energy Label Europe D
    Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch

MonitorLCD monitor s technológiou SmoothTouch

222B9T/00

Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
Robustný dotykový monitor odolný voči vode a prachu na flexibilné použitie kdekoľvek, vybavený kĺbovým stojanom, ktorý si môžete nastaviť do akýchkoľvek uhlov. Ponúka jednoduché a intuitívne používanie aplikácií a neuveriteľne zvyšuje produktivitu.
Zobraziť všetky výhody

Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch

  • B Line

  • 22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk

Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk

Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.

Povrch prednej časti monitora spĺňa požiadavky normy IP65, čo sa týka odolnosti voči vode a prachu

Povrch prednej časti monitora spĺňa požiadavky normy IP65, čo sa týka odolnosti voči vode a prachu

Do menej ideálneho prostredia potrebujete monitor, ktorý je navrhnutý tak, aby odolal striekajúcej vode a prachu, nakoľko im v každodennom živote môže byť vystavený. Stupne ochrany pred vniknutím (IP) – definované v medzinárodnej norme IEC/EN 60529 – sa používajú na vymedzenie účinnosti utesnenia ochranných krytov elektrických zariadení voči prieniku cudzích častíc a vlhkosti. Tento displej Philips spĺňa požiadavky stupňa IP medzinárodnej normy, čo sa týka odolnosti voči vode, a odolá striekajúcej vode a prachu, ktorým môže byť v každodennom živote vystavený.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  2. Materiál a hrúbka rukavice: nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Ďalšie informácie o podpore operačných systémov v dotykových funkciách nájdete v používateľskej príručke v časti „SmoothTouch“.

  4. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  5. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  6. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.