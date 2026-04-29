VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Monitor LCD monitor s technológiou SmoothTouch

Podpora

MonitorLCD monitor s technológiou SmoothTouch

222B9T/00

Monitor LCD monitor s technológiou SmoothTouch

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Software a ovládače

Ovládače Windows 8 - English (US)

  • verzia: 222B9T
  • ZIP súbor, 9.5 kB
  • 18 April 2019

Ovládače Windows 7 - English (US)

  • verzia: 222B9T
  • ZIP súbor, 9.5 kB
  • 18 April 2019

Návody a dokumentácia

Oznámenie s certifikátom TCO - English (US)

  • PDF súbor, 101.2 kB
  • 9 June 2023

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 4.9 MB
  • 27 December 2024

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Гаранция

Научете повече за покритието на гаранцията на Philips, правилата и условията. Намерете подробности за пригодността на продуктите и опциите за услуги

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme