Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka stereofonickým reproduktorom a funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
V Line
21,5" (54,6 cm)
Obrazovka Full HD má širokouhlé rozlíšenie 1920 x 1080p. Toto je najvyššie rozlíšenie HD zdrojov pre tú najdokonalejšiu kvalitu obrazu. Je plne nadčasová, keďže podporuje signály 1080p zo všetkých zdrojov, vrátane tých najnovších ako disky Blu-ray a moderných herných konzol HD. Spracovanie signálu je na tej najvyššej úrovni, aby podporovalo túto oveľa vyššiu kvalitu a rozlíšenie obrazu. Vytvára žiarivý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, s úžasným jasom a farbami.
Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED