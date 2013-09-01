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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

226V4LAB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka stereofonickým reproduktorom a funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!

Zobraziť všetky výhody

so stereo reproduktormi

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Kompaktný dizajn šetrí miesto

16 : 9 Full HD displej poskytuje najlepší zážitok z pozerania

Obrazovka Full HD má širokouhlé rozlíšenie 1920 x 1080p. Toto je najvyššie rozlíšenie HD zdrojov pre tú najdokonalejšiu kvalitu obrazu. Je plne nadčasová, keďže podporuje signály 1080p zo všetkých zdrojov, vrátane tých najnovších ako disky Blu-ray a moderných herných konzol HD. Spracovanie signálu je na tej najvyššej úrovni, aby podporovalo túto oveľa vyššiu kvalitu a rozlíšenie obrazu. Vytvára žiarivý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, s úžasným jasom a farbami.

Ekologický displej bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

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