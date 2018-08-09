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Tento produkt už nie je dostupný

4200 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

22PFS4232/12

4

| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Televízor Philips 4200 vám umožní cítiť sa ako doma všade, kam ho vezmete so sebou. Vďaka kompaktnej veľkosti ide o dokonalého spoločníka na kempovanie a iné dobrodružstvá. S úzkym dizajnom a úplne vysokým rozlíšením je vhodný do malých miestností, pričom môže byť napájaný vstupným napätím 12 V.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Digital Crystal Clear

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear prináša presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

USB na prehrávanie multimédií

USB na prehrávanie multimédií

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

30/06/2018

Eesti

Eesti

Kõrge kvaliteet

Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.