Tento produkt už nie je dostupný
22PFS4232/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor Philips 4200 vám umožní cítiť sa ako doma všade, kam ho vezmete so sebou. Vďaka kompaktnej veľkosti ide o dokonalého spoločníka na kempovanie a iné dobrodružstvá. S úzkym dizajnom a úplne vysokým rozlíšením je vhodný do malých miestností, pričom môže byť napájaný vstupným napätím 12 V.
55 cm (22")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
4.0
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Malm
30/06/2018
Eesti
Kõrge kvaliteet
Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.