VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
  • Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor, podsvietenie LED

231TE4LB/00

3.5
| (6) Recenzie
Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD
Vychutnajte si skvelý multimediálny výkon displeja Philips Motivo s rozlíšením Full HD. Vďaka digitálnemu televíznemu tuneru, konektoru HDMI a výkonnému zvuku predstavuje výbornú voľbu pre každého.
Zobraziť všetky výhody

s tunerom DTV

Skvelý zážitok zo sledovania televízie na LED monitore Full HD

  • Motivo

  • 23" (58,4 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

Technológia LED pre prirodzene živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Vstavaný digitálny TV tuner na sledovanie televízie na monitore počítača

Digitálny televízny tuner vstavaný v monitore na príjem a zobrazenie vysokokvalitných televíznych signálov z rôznych zdrojov.

LCD displej s Full HD a rozlíšením 1 920 x 1 080p

LCD displej s Full HD a rozlíšením 1 920 x 1 080p

Obrazovka Full HD má širokouhlé rozlíšenie 1920 x 1080p. Toto je najvyššie rozlíšenie HD zdrojov pre tú najdokonalejšiu kvalitu obrazu. Je plne nadčasová, keďže podporuje signály 1080p zo všetkých zdrojov, vrátane tých najnovších ako disky Blu-ray a moderných herných konzol HD. Spracovanie signálu je na tej najvyššej úrovni, aby podporovalo túto oveľa vyššiu kvalitu a rozlíšenie obrazu. Vytvára žiarivý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, s úžasným jasom a farbami.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.5

z 5

6

Recenzie

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky