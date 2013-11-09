Tento produkt už nie je dostupný
231TE4LB/00
Motivo
23" (58,4 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Digitálny televízny tuner vstavaný v monitore na príjem a zobrazenie vysokokvalitných televíznych signálov z rôznych zdrojov.
Obrazovka Full HD má širokouhlé rozlíšenie 1920 x 1080p. Toto je najvyššie rozlíšenie HD zdrojov pre tú najdokonalejšiu kvalitu obrazu. Je plne nadčasová, keďže podporuje signály 1080p zo všetkých zdrojov, vrátane tých najnovších ako disky Blu-ray a moderných herných konzol HD. Spracovanie signálu je na tej najvyššej úrovni, aby podporovalo túto oveľa vyššiu kvalitu a rozlíšenie obrazu. Vytvára žiarivý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, s úžasným jasom a farbami.
3.5
z 5
6
Recenzie
MARGATITA
09/11/2013
Polska
bardzo dobry TV
SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Jan40
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania
doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
RANDY1984
03/09/2012
Polska
nic dodać nic ująć
Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED