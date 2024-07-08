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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s technológiou Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

4.9

| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Očarujúce farby, štýlový dizajn

Monitor E line od spoločnosti Philips v sebe spája štýlový dizajn a mimoriadny obrazový výkon. Displej s rozlíšením Full HD, úzkym rámom a technológiou Ultra Wide Color vám prináša skutočne realistický obraz. Vychutnajte si mimoriadny divácky zážitok v štýlovom dizajne.

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Očarujúce farby, štýlový dizajn

  • E Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ekologické materiály vyhovujú významným medzinárodným normám

„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti konštrukcie a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. Na niektorých vybratých modeloch sme použili až 65 % recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bol výrazne znížený a v monitoroch s podsvietením LED úplne eliminovaný.

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

HDMI zabezpečí univerzálne digitálne pripojenie

HDMI zabezpečí univerzálne digitálne pripojenie

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Výhody

Szépek a színek, van AMD Freesync

Nevýhody

Max 75Hz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Dátum použitia 2022-07-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Dátum použitia 2022-07-08

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2019-10-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-04-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-04-20

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, FreeSync a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy slúžia iba na informačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným vlastníkom.

  5. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  6. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.