Tento produkt už nie je dostupný
246E9QJAB/00
Očarujúce farby, štýlový dizajn
Monitor E line od spoločnosti Philips v sebe spája štýlový dizajn a mimoriadny obrazový výkon. Displej s rozlíšením Full HD, úzkym rámom a technológiou Ultra Wide Color vám prináša skutočne realistický obraz. Vychutnajte si mimoriadny divácky zážitok v štýlovom dizajne.
E Line
24 (uhlopriečka 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
4.3
z 5
29
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Výhody
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Nevýhody
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2020-05-16
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Hafiska
04/09/2019
Česká republika
Overený kupujúci
výrobek je super!
Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2018-08-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Dátum použitia 2018-08-04
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
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NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.