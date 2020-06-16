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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s technológiou Ultra Wide-Color

246E9QJAB/00

4.3

| (29) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Očarujúce farby, štýlový dizajn

Monitor E line od spoločnosti Philips v sebe spája štýlový dizajn a mimoriadny obrazový výkon. Displej s rozlíšením Full HD, úzkym rámom a technológiou Ultra Wide Color vám prináša skutočne realistický obraz. Vychutnajte si mimoriadny divácky zážitok v štýlovom dizajne.

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Očarujúce farby, štýlový dizajn

  • E Line

  • 24 (uhlopriečka 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

29

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Výhody

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Nevýhody

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2020-05-16

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

04/09/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek je super!

Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2018-08-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2018-08-04

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  5. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  6. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.